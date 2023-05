Πέθανε η Τίνα Τάρνερ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η τραγουδίστρια Τίνα Τάρνερ (Tina Turner).

Σε ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι της ανέφεραν: «Η Τίνα Τέρνερ (Tina Turner), η «Βασίλισσα του Rock’n Roll» πέθανε ήσυχα σήμερα σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Kusnacht, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο».

Γεννήθηκε το 1939 ως Άννα Μέι Μπούλοκ στο Νάτμπους του Τενεσί. Το 1960, ο σύντροφός της και συνεργάτης της Άικ Τέρνερ άλλαξε το όνομά της σε Τίνα Τέρνερ. Η καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του ’50 και στη συνέχεια τραγουδούσε μαζί με τον Άικ Τέρνερ. Στο τέλος της δεκαετίας ου ’70 ξεκίνησε η σόλο καριέρα της.

Έγινε ευρέως γνωστή και αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Έχει κερδίσει οκτώ βραβεία Grammy, καθώς και τρία Grammy Hall of Fame Awards και ένα Grammy Lifetime Achievement Award. Επίσης, έχει εισαχθεί μαζί με τον Άικ Τέρνερ στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και στο St. Louis Walk of Fame.

Το 2000 η Τίνα Τάρνερ έγινε η γυναίκα καλλιτέχνης με τις περισσότερες συναυλίες μέσα σε έναν χρόνο, μεταξύ των οποίων 25 συναυλίες στην Wembley Arena και 5 συναυλίες στο Wembley Stadium (τρεις το 1996 και δυο το 2000). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης της οποίας οι επιτυχίες βρίσκονται στο top 40 επί έξι συνεχόμενες δεκαετίες. Στο top 40 έχουν συμπεριληφθεί 34 επιτυχίες της.

Το περιοδικό Rolling Stone κατέταξε την Τάρνερ στην 63η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών και στην 17η θέση στην λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

To 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι.

Επιπλέον, η Τίνα Τάρνερ έχει εμφανιστεί σε ταινίες, συμπεριλαμβανομένων του ρόλου της Acid Queen στο ροκ μιούζικαλ Tommy (1975), του πρωταγωνιστικού ρόλου στο Mad Max Beyond Thunderdome (1985) μαζί με τον Μελ Γκίμπσον και του ρόλου στην ταινία Last Action Hero (1993).

