Αυτός ήταν ο Zodiac: Ταυτοποιήθηκε ο serial killer που στοίχειωσε την Καλιφόρνια τη δεκαετία του '60

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Thomas Colbert, ο serial killer της Καλιφόρνια δεν ήταν άλλος από τον Gary Francis Poste, βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ενώ πλέον υπάρχουν νέα στοιχεία που ενισχύουν τον ισχυρισμό αυτόν.

Ο ρεπόρτερ υποστηρίζει ότι ο άνδρας είχε μπει στο στόχαστρο του FBI και παλαιότερα έπειτα από ανάλυση δείγματος DNA. Όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, ο άνδρας που φέρεται να ήταν ο Zodiac πέθανε το 2018.

Ο Colbert και η ομάδα του, που ερευνά παλιές υποθέσεις, υποστηρίζουν ότι ο Poste θεωρείται ύποπτος από το 2016.

Ωστόσο, το FBI δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται πως η υπόθεση άνοιξε και πάλι τον Οκτώβριο του 2021.

Μάλιστα, τότε η ομάδα του Colbert κατονόμασε για πρώτη φορά ως ύποπτο των Poste.

Την Τετάρτη (17.5.2023) η ίδια ομάδα σημείωσε πως πλέον διαθέτει στα χέρια της αρκετά στοιχεία που συνδέουν τον Poste με όλους τους φόνους. Τόνισε, δε, πως το FBI αγνόησε βασικά στοιχεία της υπόθεσης και κατήγγειλε τόσο την τοπική αστυνομία όσο και το FBI για σωρεία λαθών.

Ο Colbert υποστήριξε πως πριν πεθάνει ο Poste δώρισε τα δεκάδες όπλα και τις σφαίρες του, στους «αγαπημένους γείτονές» του, ενδεχομένως προσπαθώντας να αφήσει μία νέα σειρά από ίχνη για τους φόνους. Έκτοτε τα όπλα αυτά βρίσκονται – στις περισσότερες περιπτώσεις – ανέγγιχτα σε υπόγεια και ντουλάπες.

Πληροφοριοδότης είπε στον ερευνητή πως το FBI τώρα ερευνά μια πληθώρα νέων στοιχείων.

Πηγή: newsit.gr

Gary Francis Poste, who died in 2018, has long been suspected by Colbert

The Case Breakers say that Poste has been listed as a suspect since 2016 pic.twitter.com/e4lli2djbW