Τι χρώμα έχει ο Ήλιος; Έγινε debate στο Twitter και δεν το βρήκε... άνθρωπος

Ρώτησε τους 21.100 ακόλουθους της στο Twitter “πώς είναι (ο Ήλιος) από εκεί όπου είστε εσείς;”.

Έξι εκατομμύρια views αργότερα, είχαν δημιουργηθεί δυο παρατάξεις: αυτών που συμφωνούσαν με την Deevoy και εκείνων που διευκρίνιζαν ότι πάντα έδειχνε λευκός ο Ήλιος”.

Δεν είχαν δίκιο. Ούτε άδικο. Βλέπετε, έχει όλα τα χρώματα.

Όπως είχε επισημάνει παλαιότερα το Stanford "τα ουράνια τόξα είναι φως από τον Ήλιο, χωρισμένα στα χρώματά του. Κάθε χρώμα στο ουράνιο τόξο (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, βιολετί) έχει διαφορετικό μήκος κύματος". Αν θέλετε να δείτε τις αποχρώσεις, κάντε ένα click πάνω στα χρώματα.

"Το κόκκινο είναι το πιο μακρύ και το μπλε το πιο κοντό".

Ποιο είναι το βασικό χρώμα του Ήλιου;

Έχει ταξινομηθεί επισήμως ως 'αστέρι κίτρινου νάνου' ή αστέρι G2 V (το G2 υποδηλώνει πως ανήκει στα δεύτερα πιο καυτά αστέρια της κίτρινης κατηγορίας αστεριών G και το V ότι είναι αστέρι της κύριας ακολουθίας που καίει υδρογόνο ή ένα αστέρι νάνο).

Ο επιστήμονας του προγράμματος Solar Dynamics Observatory της NASA, W. Dean Pesnell εξήγησε ποια είναι η αλήθεια στην Washington Post.

Κατά του ιδίου το ρηθέν "αν τα μάτια μας άντεχαν να τον κοιτάξουν για ώρα, ο ήλιος θα μας φαινόταν πράσινος.

Βασικά, όταν κοιτάμε τον ήλιο, έχει ποσότητες από όλα τα διαφορετικά χρώματα μέσα του. Είναι τόσο λαμπερός που ‘καίει’ τα μάτια μας, όπως σκεφτόμαστε πως είναι πολύ φωτεινός για να καταφέρουμε να δούμε τι χρώμα είναι. Και για αυτό μας φαίνεται λευκός.

Από 149.668.992 χιλιόμετρα μακριά ήλιος μοιάζει συνήθως με μια λευκή κηλίδα στον ουρανό. Ο λόγος που πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται μια κίτρινη απόχρωση έχει να κάνει με το πώς διαχέεται το φως.

Τα μόρια στον αέρα ανακατευθύνουν τα μπλε και ιώδη μήκη κύματος του ηλιακού φωτός, επιτρέποντας σε περισσότερα κίτρινα και κόκκινα να ‘χτυπήσουν’ τα μάτια μας. Για τον ίδιο λόγο ο ουρανός μας φαίνεται μπλε.

Καθώς η μέρα γίνεται νύχτα, το ηλιακό φως πρέπει να περάσει μέσα από μια πιο παχιά ατμόσφαιρα. Έτσι, περισσότερα μόρια διασκορπίζουν τις μπλε αποχρώσεις του και οδηγούν σε εκθαμβωτικά πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα, κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος.

Ουσιαστικά, είναι ένα πράσινο αστέρι που φαίνεται λευκό επειδή είναι πολύ φωτεινό και μπορεί επίσης να φαίνεται κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο λόγω του πώς λειτουργεί η ατμόσφαιρά μας”.

Πηγή: news247.gr



I’m just telling a person in their 20s that the sun used to be yellow when I was a child and he’s laughing. The last time he saw a yellow sun was on Teletubbies. Here’s the sun right now. White and a weird shape. How’s it looking where you are? pic.twitter.com/C3BJdt7s8I