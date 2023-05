Φρίκη με χριστιανική αίρεση που θυσίασε παιδάκια με νηστεία μέχρι θανάτου - 201 πτώματα έχουν βρει οι Αρχές

Τα θύματα όλοι μέλη χριστιανικής αίρεσης είχαν διαταχθεί να νηστέψουν μέχρι θανάτου κάτω από τον καυτό ήλιο ενώ πριν είχαν υποβληθεί σε βασανιστήρια.

Μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά έπρεπε να πεθάνουν πρώτα. «Τα παιδιά είχαν στοχοποιηθεί και ήταν τα πρώτα που πέθαιναν από την πείνα στην Κένυα», λέει πηγή.

Η αστυνομία που ερευνά μια προφανή μαζική αυτοκτονία έχει μέχρι στιγμής εκταφιάσει 201 πτώματα σε ένα δάσος στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Πρώτα σκοτώθηκαν τα παιδιά

Ένας πρώην ιεροκήρυκας της αίρεσης δήλωσε στους New York Times ότι πρώτα σκοτώθηκαν τα παιδιά, τα οποία είχαν την εντολή «να νηστέψουν και να βρίσκονται κάτω από τον καυτό ήλιο ώστε να πεθάνουν πιο γρήγορα». Οι γυναίκες και οι άνδρες ήταν οι επόμενοι που ακολουθούσαν το σχέδιο αυτοκτονίας, δήλωσε ο Τίτους Κατάνα.

Ο Κατάνα - ο οποίος βοηθά την αστυνομία στην έρευνα - περιέγραψε επίσης στους Sunday Times την βάναυση μεταχείριση που είχαν τα άτυχα παιδιά, λέγοντας ότι πριν πεθάνουν μαρτυρικά τα είχαν φυλακίσει σε καλύβες για πέντε ημέρες χωρίς φαγητό ή νερό. «Στη συνέχεια τα τύλιξαν σε κουβέρτες και τα έθαψαν, ακόμη και αυτά ήταν ακόμα ζωντανά».

Είχαν πει στα μέλη της αίρεσης ότι θα έφταναν πιο γρήγορα στον παράδεισο αν πέθαιναν από την πείνα. Αυτοψίες έδειξαν ότι στα πτώματα υπήρχαν σημάδια πείνας, ασφυξίας και ξυλοδαρμού.

Αγνοούνται περισσότεροι από 600 άνθρωποι

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι που φέρονται να είναι μέλη της αίρεσης της οποίας φέρεται να ηγείται ο πάστορας Πολ Μακένζι, εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο πάστορας Μακένζι, ο οποίος κρατείται, δήλωσε ότι έκλεισε την Good News International Church πριν από τέσσερα χρόνια μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες λειτουργίας.

Οι «παράξενες διδασκαλίες του πάστορα Μακένζι

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους εγκατέλειψε την αίρεση, ο Κατάνα ο οποίος βοηθάει στις έρευνες των αρχών εναντίον του πάστορα, είπε ότι οι διδασκαλίες του είχαν γίνει πολύ «παράξενες».

Ο πάστορας Μακένζι «συμβούλευε» επίσης τις μητέρες να αποφεύγουν να ζητούν ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια του τοκετού και να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους.

Μεγάλο μέρος του κηρύγματος του πάστορα Μακένζι σχετίζεται με την εκπλήρωση των βιβλικών προφητειών για την Ημέρα της Κρίσης.

Στο σάιτ τη εκκλησίας (που μέχρι σήμερα είναι ενεργό) περιλαμβάνονται αναρτήσεις σχετικά με το τέλος του κόσμου, την επικείμενη καταστροφή και τους υποτιθέμενους κινδύνους της επιστήμης.

Και υπάρχουν συχνές προειδοποιήσεις για μια παντοδύναμη σατανική δύναμη που υποτίθεται ότι έχει διεισδύσει στα υψηλότερα κλιμάκια της εξουσίας σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

