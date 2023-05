Πέθανε στα 89 του ο παγκόσμιος θρύλος του πόκερ Ντόιλ Μπράνσον (vid)

O ατζέντης του δημοσίευσε μια δήλωση της οικογένειας στο Twitter, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του πατέρα μας, Ντόιλ Μπράνσον».

«Ήταν ένας αγαπημένος χριστιανός άντρας, σύζυγος, πατέρας και παππούς. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε τις επόμενες ημέρες καθώς τιμούμε την κληρονομιά του. Παρακαλώ κρατήστε τον Ντόιλ και την οικογένειά μας στις προσευχές σας. Αναπαύσου εν ειρήνη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Ντόιλ Μπράνσον κέρδισε 10 παγκόσμια τουρνουά πόκερ, δεύτερος μετά τα 16 του Phil Hellmuth.

Κατέκτησε επίσης παγκόσμια πρωταθλήματα το 1976 και το 1977 και μπήκε στο Poker Hall of Fame το 1988.

Ο «Νονός του πόκερ»

Ο «Νονός του Πόκερ», γνωστός και ως «Texas Dolly», έγραψε ένα βιβλίο με το όνομα «Super System» το 1979, το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα βιβλία που εμβαθύνουν στη στρατηγική του πόκερ και δημιούργησε μια διαρκή επίδραση που βοήθησε να έρθουν πολλοί άλλοι στο παιχνίδι. Έχει μείνει επίσης γνωστός στην ιστορία καθώς δύο από τα τουρνουά του τα κέρδισε με φύλλα 10 και 2.

