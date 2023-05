Βρετανία: Σοκαριστικές εικόνες - Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε ποδηλάτισσα και πέρασε από πάνω της

Το τροχαίο έγινε πριν από 1 χρόνο στην περιοχή της Βρετανίας και το βίντεο έβγαλε τώρα στο φως η αστυνομία του Σάρεϊ σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει ως γροθιά στο στομάχι, να αποτρέψει τους οδηγούς να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγήν.

Στις εικόνες από το τροχαίο φαίνεται η 70χρονη να οδηγεί το ποδήλατό της σε δρόμο του Σάρεϊ της Βρετανίας. Ξαφνικά από στενό στα αριστερά της βγαίνει το τζιπάκι, που οδηγούσε μεθυσμένος ο Στίβεν Σέλγουντ.

Ο 43χρονος φαίνεται να φρενάρει, αλλά το τροχαίο δεν μπορεί να αποφευχθεί και έτσι το τζιπάκι χτυπάει την 70χρονη γυναίκα που πέφτει κάτω μαζί με το ποδήλατό της μπροστά από το αυτοκίνητο του Στίβεν Σέλγουντ.

Ο μεθυσμένος οδηγός σταματάει για λίγο το όχημά του, αλλά συνεχίζει και πάλι να κινείται και περνάει πάνω από την 70χρονη και το ποδήλατό της.

Ένας οδηγός από ένα βανάκι που μόλις είχε περάσει από τον δρόμο, βγαίνει από το όχημά του και τρέχει προς το σημείο του τροχαίου. Ο 43χρονος που έχει ξεκινήσει ήδη να κινείται καταλαβαίνει ότι ο άλλος οδηγός τον έχει δει και αποφασίζει να σταματήσει το τζιπάκι.

Η 70χρονη γυναίκα ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς τραυματίστηκε μεν πολύ σοβαρά, αλλά έζησε. Από την άλλη, ο 43χρονος καταδικάστηκε από δικαστήριο της Βρετανίας για το τροχαίο σε φυλάκιση 2 ετών και 3 μηνών, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 3 χρόνια.

Πηγή: newsit.gr

This harrowing footage shows the dangers posed by those who drive whilst under the influence. You are putting your life and the lives of others at risk.



The driver was sentenced to jail after running over a cyclist in broad daylight.



Full story: https://t.co/pHjDCsXKp8 pic.twitter.com/0y1WDWYkqX