Οργή: Φοιτήτρια χορεύει, τραγουδά και γελά αφού έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους οδηγώντας μεθυσμένη (vid)

Το κλιπ που δημοσίευσε στις αρχές του μήνα το κανάλι Law and Crime Network στο YouTube καταγράφηκε από την κάμερα της στολής ενός από τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τη Στέφανι Μελγκόζα μετά το θανατηφόρο τροχαίο που προκάλεσε στις 10 Απριλίου του 2022.

Καθώς η νεαρή κοπέλα, που είναι εμφανώς πολύ μεθυσμένη, υποβάλλεται σε αλκοτέστ και άλλους ελέγχους, εμφανίζεται κάποιες στιγμές να γελάει, αφού - όπως φαίνεται - βρίσκει... διασκεδαστική τη δυσκολία της να ακολουθήσει τις οδηγίες του αστυνομικού!

Τα πλάνα που έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στα social media τραβήχτηκαν μόλις λίγα λεπτά αφότου το αμάξι της μεθυσμένης γυναίκας χτύπησε και σκότωσε την 43χρονη Άντρεα Ρόσεβιτς και τον 55χρονο Πολ Πράουαντ, έξω από ένα μπαρ στην πόλη Ιστ Πεόρια. Η 23χρονη τότε γυναίκα, στον αίμα της οποίας βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, διαμαρτύρεται στον αστυνομικό που της ζητάει να ακολουθήσει με το βλέμμα της το φως ενός φακού στην τοποθεσία του δυστυήματος. «Στο είπα, είναι δύσκολο... προτιμώ να κάνω το τεστ με το περπάτημα», ακούγεται να λέει σε κάποιο σημείο του βίντεο.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Μελγκόζα είπε στους αστυνομικούς ότι είχε καταναλώσει τρεις βότκες πριν οδηγήσει, ποσότητα που όπως αποδείχτηκε δεν ήταν ακριβής. Ένας από τους αστυνομικούς επισήμανε ότι το στόμα της κοπέλας ανέδιδε έντονη οσμή αλκοόλ, τα μάτια της ήταν κόκκινα και δυσκολευόταν να μιλήσει με συνοχή.

Η κοπέλα, που απέτυχε σε όλους τους ελέγχους νηφαλιότητας στην οποία την υπέβαλαν οι αστυνομικοί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σεντ Φράνσις προκειμένου να εξεταστεί μετά το δυστύχημα. Εκεί εκτυλίχθηκε μια ακόμη εξοργιστική σκηνή, την οποία αδυνατεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της νεοϋορκέζικης εφημερίδας, η Μελγκόζα πέρασε αρκετά λεπτά τραγουδώντας και χορεύοντας πάνω στον πάγκο που της είχαν ζητήσει για να εξεταστεί. Στη συνέχεια, εμφανίζεται να ρωτά τον αστυνομικό που είναι παρών πότε θα μπορέσει να πάρει πίσω το αμάξι της προκειμένου να πάει για μάθημα (!) την επόμενη μέρα.

Εκείνος της απαντάει αρχικά ότι το αυτοκίνητό της έχει καταστραφεί. «Δεν θα πάω δηλαδή αύριο στο μάθημα, αυτό μου λες;» ρωτάει ξανά η νεαρή γυναίκα. Εμβρόντητος ο αστυνομικός της εξηγεί ότι πρόκειται να πάει φυλακή επειδή σκότωσε δύο άτομα εκείνη τη νύχτα. «Δεν νομίζω ότι έχεις καταλάβει...

Το αυτοκίνητό σου συνδέεται πλέον με τον τόπο ενός εγκλήματος, σκότωσε δύο ανθρώπους», αναφέρει στην εκτενή συζήτησή του ο άνδρας. Η κάμερα στη στολή του αστυνομικού καταγράφει το απορημένο ύφος της 23χρονης, που ρωτάει κατόπιν εάν θα χάσει και το μάθημα της μεθεπόμενης ημέρες, σαν να θεωρεί ότι θα έχει... ξεμπερδέψει με τις Αρχές σε ένα 24ωρο.

«Κατάλαβες τι σου είπα μόλις τώρα;» ρωτάει ο αστυνομικός και εκείνη απαντά καταφατικά, εκφράζοντας ωστόσο αγωνία για τις υποχρεώσεις της στη σχολή. «Οκ, τελειώσαμε, δείχνεις τελείως αδιάφορη για το γεγονός ότι σκότωσες δύο ανθρώπους απόψε. Δεν δίνεις δεκάρα. Αυτό είναι θλιβερό, αξιοθρήνητο και φρικτό ταυτόχρονα», λέει ο άνδρας, μην μπορώντας πλέον να συγκρατήσει την οργή του.

Το βίντεο με την παράξενη συνομιλία έγινε viral στο TikTok, με την πλειοψηφία των σχολιαστών να εκφράζουν αγανάκτηση για τη στάση της νεαρής. Υπήρξαν πάντως και ορισμένοι που έσπευσαν να τη δικαιολογήσουν, εξηγώντας ότι βρισκόταν πιθανώς σε κατάσταση σοκ από το δυστύχημα.

Η Στέφανι Μελγκόζα καταδικάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες σε φυλάκιση 14 ετών αφού δήλωσε ένοχη για την πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου υπό την επήρεια μέθης. Κατά την ακροαματική διαδικασία για τον ορισμό της ποινής, εξέφρασε μεταμέλεια με δάκρυα στα μάτια για τις πράξεις της και υποσχέθηκε να μην ξαναπιεί ποτέ. Η αδελφή της 43χρονης Αντρέα Ρόσεβιτς ζήτησε από τον δικαστή να επιβληθεί στην κοπέλα η μέγιστη προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης 28 ετών, ωστόσο το αίτημά της δεν εισακούστηκε.

Πηγή: protothema.gr

Unreal.

24 year old Stephanie Melgoza got hammered at a bar then killed 2 people in a wreck.

This is from the officer’s body camera shortly after the incident: pic.twitter.com/IiftwDNYml