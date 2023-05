«Μαχαίρι, μαχαίρι» - Η στιγμή που αστυνομικοί στις ΗΠΑ πυροβολούν και σκοτώνουν 34χρονη μέσα στο σπίτι της (vid)

Το επεισόδιο με την τραγική κατάληξη σημειώθηκε στις 29 Απριλίου 2022 στη Νέα Υόρκη όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για περιστατικό οικογενειακής βίας. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι που έμενε η 34χρονη με τον σύντροφό της και τα τρία νεαρά παιδιά τους, αρχικά κατάφεραν να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης που ακολούθησε ανάμεσα στην 34χρονη και τους αστυνομικούς Τζόσουα Κέμλατζ και Κρίστοφερ Μίλερ, η Φέιθ εμφάνισε ξαφνικά ένα μαχαίρι και προσπάθησε, σύμφωνα με τους δύο ένστολους να τους μαχαιρώσει.

«Μαχαίρι, μαχαίρι» ακούγεται να φωνάζει ένας εκ των αστυνομικών ενώ παράλληλα καλούν την 34χρονη να πετάξει το μαχαίρι. Όταν, όμως, η 34χρονη δεν φαίνεται να υπακούει τότε ακούγεται κάποιος από τους αστυνομικούς να φωνάζει «πυροβόλησέ την».

Τελικά ο Κέμλατζ πυροβολεί τέσσερις φορές και η 34χρονη πέφτει νεκρή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που κατέληξε με την 34χρονη νεκρή ακούγεται ο σύντροφός της να φωνάζει «μην την πυροβολήσετε, γαμώτο».

«Τι κάνατε, τι κάνατε, φύγετε από πάνω της» ακούγεται να λέει ο σύντροφος της 34χρονης ενώ το βίντεο κλείνει με την έκκλησή του προς τους αστυνομικούς να μην τον σκοτώσουν.

Η έρευνα για την υπόθεση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 34χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από τους πυροβολισμούς των αστυνομικών, συνεχίζεται.

