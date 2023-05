Ισχυρή έκρηξη με τραυματίες στο κέντρο του Μιλάνου (vid)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα φορτηγό που μετέφερε δεξαμενές οξυγόνου έπιασε φωτιά και εξερράγη στην περιοχή Porta Romana στη μεγαλούπολη της βόρειας Ιταλίας.

Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica επιβεβαίωσε οτι το όχημα μετέφερε φιάλες οξυγόνου οταν εξερράγη, προκαλώντας «εκρήξεις ντόμινο». Αρκετά οχήματα έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με το Reuters τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί.

Το SkyTG24 μετέδωσε πλάνα από τη γειτονιά Porta Romana του Μιλάνου, που δείχνει σύννεφα καπνού και πυροσβέστες στο σημείο.

Τουλάχιστον πέντε αυτοκίνητα και τέσσερα μοτοποδήλατα είναι καμένα, ανέφερε η εφημερίδα Repubblica, ενώ ένα κοντινό σχολείο και ένα γηροκομείο έχουν εκκενωθεί.

Πηγή: newsbomb.gr

#BREAKING: An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire. reports say a parked van exploded.pic.twitter.com/oljT3tyR1J