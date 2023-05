Politico: Πώς μια σαπουνόπερα απειλεί τον Ερντογάν με ήττα στις εκλογές της Κυριακής

Ο λόγος για τη... σαπουνόπερα Kızılcık Şerbeti και την κεντρική της ηρωίδα, τη Νουρσέμα, η οποία, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Politico, έχει «κόψει» τη στήριξη των συντηρητικών γυναικών στην κυβέρνηση Ερντογάν.

Όπως αναφέρει το Politico η Νουρσέμα είναι μια ισχυρή, έξυπνη και ευσεβής μουσουλμάνα με την οποία μπορούν εύκολα να ταυτιστούν εκατομμύρια γυναικών στην Τουρκία. «Οι εθισμένοι στις σαπουνόπερες της Τουρκίας τηλεθεατές έμειναν άναυδοι όταν είδαν ότι η Νουρσέμα παντρεύτηκε τον βίαιο και συντηρητικό σύζυγό της ο οποίος επιχειρεί να τη βιάσει και στη συνέχεια την σπρώχνει από ένα παράθυρο όταν εκείνη αντιστέκεται».

Η σκηνή ήταν τόσο σκληρή ώστε η αρμόδια εποπτική τουρκική αρχή επέβαλε πρόστιμο στους δημιουργούς της σειράς και προσωρινή απαγόρευση για τη μετάδοση της σειράς, στις αρχές Απριλίου, η οποία ανακλήθηκε αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσημη εκδοχή ήταν ότι οι αρχές έπρεπε να παρέμβουν για να αποτρέψουν την μετάδοση των εικόνων βίας κατά των γυναικών, αλλά πολλοί παρατηρητές λένε ότι η κυβέρνηση ενοχλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε μια οικογένεια με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα στην οποία οι γυναίκες έχουν ελάχιστη φωνή.

Σύμφωνα με το Politico η υποστήριξη των συντηρητικών γυναικών ήταν ζωτικής σημασίας για την άνοδο στην εξουσία του ισλαμιστή Ερντογάν καθώς για πολλές αποτέλεσε μια φιγούρα που τις απελευθέρωσε δεδομένων του αποκλεισμού των γυνανικών με μαντίλα από σχολεία, πανεπίστημα και εργασιακούς χώρους.

Αυτές είναι οι γυναίκες, σύμφωνα με το άρθρο, που αν και βοήθησαν τον Ερντογάν να ανέβει στην εξουσία, τώρα αμφιβάλουν για μια σειρά θεμάτων, από την κακοδιαχείριση της οικονομίας μέχρι τα δικαιώματα των γυναικών. Επιπλέον, δε, πρόβλημα για τον Ερντογάν αποτελεί το γεγονός ότι συμμάχησε με ακραίας ισλαμιστές ενόψει των εκλογών κίνηση που προκαλεί ανησυχία για πιθανή ανατροπή της προστασίας κατά περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Χάνοντας την εμπιστοσύνη

Στο Politico μιλά η Αϊσέλ (σ.σ. ψευδώνυμο) η οποία είναι δηλωμένη θαυμάστρια της Νουρσέμα, εργάζεται ως φροντιστής σε μια οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη και λέει ότι υποστήριξε το κόμμα του Ερντογάν από την αρχή αλλά αυτή τη φορά δεν θα τον ψηφίσει.

«Ως γυναίκα που περιορίστηκε σε αυτή τη χώρα καθώς στο παρελθόν δεν μπορούσαμε να εισέλθουμε σε ορισμένους χώρους, τον ψήφισα. Αλλά έχασα την πίστη μου σε αυτούς» λέει χαρακτηριστικά.

Η ίδια επικαλείται για την απόφασή της αυτή την κατάσταση της οικονομίας. Όπως λέει οι τέσσερις γιοι της αν και με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δυσκολεύονται πολύ να προχωρήσουν στην καριέρα τους. «Όπου κι αν κάνουν αίτηση, τους ρωτούν "έχετε κάποιον από μέσα;"» προσθέτει αναφερόμενη στα δίκτυα νεποτισμού που συχνά βοηθούν ανθρώπους με επαφές να προσληφθούν και να προαχθούν στις εργασίες τους.

«Εμείς δεν έχουμε καμία επαφή πουθενά. Νομίζαμε ότι ένα θρησκευτικό κόμμα θα έφερνε ισότητα και δικαιοσύνη, αλλά όσο περνούσε ο καιρός βλέπαμε ότι δεν έκαναν κάτι τέτοιο» συνεχίζει η ίδια.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ, Social Democracy Foundation, πάνω από το 1/3 των γυναικών που στήριζαν το ΑΚΡ μπορεί να απομακρυνθούν από αυτό σε αυτές τις εκλογές. Η υποστήριξη για το ΑΚΡ μεταξύ των γυναικών από την Τουρκία το 2018 ήταν πάνω από 38%, αλλά θα μπορούσε να πέσει αυτή τη φορά σε κάτω από 27%, σύμφωνα με την έρευνα της ΜΚΟ

Παρόλα αυτά, ο Ερντογάν θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας για τις γυναίκες αυτές ώστε να ψηφίσουν για τελευταία φορά το κόμμα του καθώς αναγνωρίζουν ότι χάρη σε αυτόν απέκτησαν ένα κύρος που δεν θέλουν να χάσουν και αυτό μπορεί να τους εμπνεύσει ένα αίσθημα αφοσίωσης.

Διαφορετική, ωστόσο, είναι η κατάσταση για τις νεαρές γυναίκες που είναι καχύποπτες για τη συμμαχία του Ερντογάν με τους ισλαμιστές του Μπαχτσελί και το κουρδικό ισλαμιστικό HÜDA-PAR ένα παρακλάδι μιας ομάδας που είναι γνωστή ακόμα και για βασανιστήρια και δολοφονίες.

Τα δύο αυτά κόμματα επιδιώκουν να φέρουν έναν πιο ισλαμικό τρόπο ζωής στην Τουρκία, να ποινικοποιήσουν τη μοιχεία, να απαλλαγούν από νόμους που τιμωρούν τη βία κατά των γυναικών και να αλλάξουν τους νόμους του αστικού κώδικα που αφορούν την ηλικία γάμου για τα νεαρά κορίτσια.

«Οι γυναίκες πρέπει να είναι δυνατές όπως η Νουρσέμα»

Η συζήτηση αυτή έχει φτάσει και στο εσωτερικό του κόμματος Ερντογάν. Η αναπληρώτρια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΡ, Οζλέμ Ζενγκίν, έχει στοχοποιηθεί και έχει δεχθεί απειλές επειδή υπερασπίστηκε το νόμο που προστατεύει τις γυναίκες και αποτρέπει τη βία κατά των γυναικών. Η δία δήλωσε ότι ο νόμος αποτελούσε «κόκκινη γραμμή» όταν το ισλαμμιστικό κόμμα ζήτησε την ακύρωσή του κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τον Ερντογάν.

«Χρειαζόμαστε περίπου 29 εκατομμύρια ψήφους για να εκλεγεί ο πρόεδρός μας στις επερχόμενες εκλογές. Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια από αυτούς είναι από γυναίκες. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που να απασχολεί τόσο πολύ τις γυναίκες; Είμαστε τόσο μόνες» δηλώνει η ίδια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχώρησε τον Ιούλιο του 2021 από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που καταπολεμά τη βία κατά των γυναικών με το επιχείρημα ότι διευκολύνει την ομοφυλοφιλία και υπονομεύει τις οικογενειακές αξίες.

Σύμφωνα με τουρκικές οργανώσεις μόνο τον Απρίλιο 21 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία και 23 βρέθηκαν νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες.

Όσον αφορά τη σειρά Kızılcık Şerbeti παραμένει βαθιά δημοφιλής. Η επιτυχία της έγκειται στο γεγονός ότι πολλές συντηρητικές γυναίκες βλέπουν τους εαυτούς τους ως Νουρσέμα, μια γυναίκα η φιλοφοξία και τα όνειρα της οποίας συγκρούονται με τις συντηρητικές οικογενειακές αξίες.

«Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν τη γυναικεία ελευθερία ως αυθάδεια. Αλλά μια γυναίκα πρέπει να στέκεται στα δικά της πόδια. Οι γυναίκες πρέπει να είναι δυνατές όπως η Νουρσέμα. Λατρεύω τις δυνατές γυναίκες της σειράς. Πολλές γυναίκες το κάνουν» λέει στο Politico η Αϊσέλ.

