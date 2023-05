Σειρά στο Netflix η υπόθεση των αδελφών Μενέντεζ που σκότωσαν τους γονείς τους σε μια έπαυλη στο Μπέβερλι Χιλς

Το Netflix πρόκειται να αποκαλύψει την τρομακτική ιστορία των δολοφόνων αδελφών Μενέντεζ, οι οποίοι σκότωσαν τους ίδιους τους γονείς τους στην έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς, αλλά ισχυρίστηκαν ότι οδηγήθηκαν στη δολοφονία αφού αντιμετώπισαν μια ζωή σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο Λάιλ, 55 ετών, και ο Έριν Μενέντεζ, 52 ετών σήμερα, καταδικάστηκαν το 1996 για τη βάναυση δολοφονία του πατέρα τους, Χοσέ Μενέντεζ, ενός ισχυρού στελέχους μουσικής βιομηχανίας, και της μητέρας τους, Μαρί Λουίζ «Κίτι» Μενέντεζ, πρώην βασίλισσας της ομορφιάς.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, τα αδέλφια αφηγήθηκαν πως κακοποιούνταν από τον πατέρα τους από μικρή ηλικία και αναγκάζονταν να αγγίζουν το ένα το άλλο όταν ήταν μικροί.

Οι δύο άνδρες κρίθηκαν τελικά ένοχοι και οι ισχυρισμοί τους για κακοποίηση κρίθηκαν απαράδεκτοι από τον δικαστή.

Η συγκλονιστική ιστορία συντάραξε τις ΗΠΑ, αφήνοντας πολλούς διχασμένους σχετικά με το αν άξιζαν ή όχι να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στη φυλακή.

Τώρα, το Netflix πρόκειται να αναλύσει τους στοιχειωμένους φόνους και να ανακεφαλαιώσει τη δραματική δίκη από την αρχή μέχρι το τέλος, στην επερχόμενη δεύτερη σεζόν της σειράς «Monster».

Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα το 2024 και θα αποτελέσει τη συνέχεια του εξαιρετικά επιτυχημένου Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Ξεχωριστά, πλατφόρμα-γίγαντας του streaming εργάζεται επίσης πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για τους αδελφούς Μενέντεζ.

Τα νέα στοιχεία στη σοκαριστική υπόθεση 30 χρόνια μετά

Η ανακοίνωση της νέας παραγωγής έρχεται εν μέσω μιας νέας συγκλονιστικής ενημέρωσης για την υπόθεση των αδελφών Μενέντεζ.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αφότου κρίθηκαν και οι δύο ένοχοι για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή, ο πρώην τραγουδιστής των Menudo, Ρόι Ροσέλο, έκανε την καταγγελία-βόμβα ότι ο δολοφονηθείς πατέρας, Χοσέ Μενέντεζ, τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν έφηβος.

Μιλώντας σε μια πρόσφατη τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα, με τίτλο Menendez + Menudo: Boys Betrayed, ο Ρόι -ο οποίος εμφανίστηκε με το συγκρότημα από την ηλικία των 13 έως 16 ετών- ισχυρίστηκε ότι ο Χοσέ τον βίασε δύο φορές όταν ήταν 13 ή 14 ετών.

Στο ντοκιμαντέρ της Peacock, ο Έρικ και ο Λάιλ είπαν ότι οι ισχυρισμοί του Ρόι εναντίον του πατέρα τους θα μπορούσαν να έχουν κάνει «τεράστια διαφορά» στις δίκες τους και ότι ήλπιζαν ότι θα τους βοηθούσε να ξανανοίξει η υπόθεση.

«Ειλικρινά, αισθάνομαι απαίσια. Είναι λυπηρό να γνωρίζω ότι υπήρξε άλλο ένα θύμα του πατέρα μου», δήλωσε ο Έρικ.

«Πάντα ήλπιζα και πίστευα ότι μια μέρα θα αποκαλυπτόταν η αλήθεια για τον πατέρα μου, αλλά ποτέ δεν ευχήθηκα να αποκαλυφθεί έτσι το αποτέλεσμα του τραύματος που υπέστη άλλο ένα παιδί και αυτό με στενοχωρεί πολύ», είπε ο Έρικ.

Ο Λάιλ, από τη μεριά του, πρόσθεσε: «Είναι συγκλονιστικό να το ακούς αυτό. Είχαμε ακούσει φήμες ότι κάτι μπορεί να είχε συμβεί με τα χρόνια. Είναι αξιοσημείωτο να συμβαίνει κάτι τόσες δεκαετίες αργότερα. Αυτό θα έκανε τη διαφορά στη δίκη».

Λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, οι δικηγόροι των Μενέντεζ κατέθεσαν αίτηση για την αποφυλάκισή τους από τη φυλακή, επικαλούμενοι πρόσφατα αποκαλυφθέντα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους για σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα τους - μια επιστολή που έστειλε ο Έρικ στον ξάδελφό του Άντι Κάνο περίπου οκτώ μήνες πριν από τους φόνους.

«Προσπαθώ να αποφύγω τον μπαμπά. Ακόμα συμβαίνει, Άντι, αλλά είναι χειρότερο για μένα τώρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι τόσο υπέρβαρος που δεν αντέχω να τον βλέπω», γράφει το ανατριχιαστικό, γραμμένο με το χέρι μήνυμα.

«Ποτέ δεν ξέρω πότε θα συμβεί και αυτό με τρελαίνει. Κάθε βράδυ μένω ξύπνιος και σκέφτομαι ότι μπορεί να έρθει. Πρέπει να το βγάλω από το μυαλό μου», είπε.

«Ξέρω τι είπες πριν, αλλά φοβάμαι. Απλά δεν ξέρεις τον μπαμπά όπως εγώ. Είναι τρελός. Με έχει προειδοποιήσει εκατοντάδες φορές να μην το πω σε κανέναν, ειδικά στον Λάιλ», έγραφε το μήνυμα.

Η θεωρία της υπεράσπισης και στις δύο δίκες ήταν απλή. «Ούτε ο Έρικ ούτε ο Λάιλ αρνήθηκαν τον πυροβολισμό» αλλά το έκαναν από θέση άμυνας αναφέρει η νέα δικαστική κατάθεση. Η θεωρία της πολιτείας και στις δύο δίκες ήταν επίσης απλή. «Ο Έρικ και ο Λάιλ έλεγαν ψέματα για τη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν συνέβη ποτέ. Σκότωσαν τους γονείς τους όχι σε ατελή αυτοάμυνα, αλλά για να κληρονομήσουν τα χρήματα των γονέων τους».

«Αν οι ένορκοι είχαν δει την επιστολή που έγραψε ο Έρικ Μενέντεζ στον Άντι Κάνο και είχαν μάθει ότι ο Χοσέ Μενέντεζ βίασε ένα αγόρι 14 ετών το 1984, ο εισαγγελέας δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι «η κακοποίηση δεν συνέβη ποτέ», γράφει η αίτηση αποφυλάκισης.

«Εν ολίγοις, τα νέα στοιχεία όχι μόνο δείχνουν ότι ο Χοσέ Μενέντεζ ήταν σε μεγάλο βαθμό ένας βίαιος και βάναυσος άνθρωπος που κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά, αλλά υποδηλώνουν έντονα ότι -στην πραγματικότητα- εξακολουθούσε να κακοποιεί τον Έρικ ακόμη και τον Δεκέμβριο του 1988. Ακριβώς όπως είχε υποστηρίξει η υπεράσπιση από την αρχή».

Πηγή: iefimerida.gr

