Όταν ο Βασιλιάς Κάρολος τα πήρε κρανίο πριν την τελετή της στέψης, επειδή τον έστησαν

Και μπορεί όλα τα βλέμματα το Σαββατοκύριακο να ήταν στραμμένα στη Βρετανία και τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου, όμως η φαντασμαγορική τελετή δεν ήταν, όπως φαίνεται, χωρίς ευτράπελα καθώς ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγραφεί τη γκρίνια του νέου βασιλιά της Βρετανίας. Σύμφωνα με το Sky News ο βασιλιάς Κάρολος είπε στην βασίλισσα Καμίλα «είναι βαρετό» ενώ περίμενε για περίπου πέντε λεπτά έξω από το Αββαείπο του Γουεστμίνστερ μέσα στην άμαξα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή «υπεύθυνοι» για το «στήσιμο» του βασιλιά Καρόλου ήταν ο γιος του, πρίγκιπας Oυίλιαμ, και η οικογένεια του η οποία καθυστέρησε με αποτέλεσμα να μην είναι στο Αββαείο την ώρα της άφιξης του βασιλιά στην άμαξα που τον μετέφερε από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα, ειδικοί στο διάβασμα των χειλιών είπαν στο Sky News ότι ο βασιλιάς Κάρολος είπε στην βασίλισσα Καμίλα: «Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ στην ώρα μας. Πάντα κάτι συμβαίνει. Είναι βαρετό αυτό».

Ένας ιερωμένος που συμμετείχε στην τελετή ανέφερε στο Sky News ότι «υπήρξαν ένα-δύο πράγματα που δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει». Ωστόσο ο ίδιος, πρόσθεσε «δεν θα κατονομάσω κάποιον συγκεκριμένα».

Όσοι είδαν την τελετή παρατήρησαν ότι ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι χρειάστηκε αρκετά δευτερόλεπτα μέχρι να τοποθετήσει με ασφάλεια στο κεφάλι του βασιλιά Καρόλου το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου. Στο βίντεο φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι να κάνει αρκετές διορθώσεις στην τοποθέτηση του στέμματος μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπήρχε ούτε μια πιθανότητα το στέμμα να πέσει από το κεφάλι του βασιλιά Καρόλου.

Σε αυτά τα αγωνιώδη οχτώ δευτερόλεπτα ο ιερωμένος πλησίασε τον βασιλία Κάρολο και επιθέωρησε μια τελευταία φορά το στέμμα προκειμένου στη συνέχεια να αναφωνήσει «God save the king».

Μετά από μια μεγαλοπρεπή τελετή με λάμψη και παραδόσεις 1.000 χρόνων ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του και βασιλιά Κάρολο στην επίσημη Συναυλία της Στέψης που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Μπαμπά, είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα», είπε ο πρίγκιπας μιλώντας στην εντυπωσιακή σκηνή μπροστά σε 20.000 άτομα σύμφωνα με την Dailymail.

«Όπως είπε η γιαγιά μου όταν στέφθηκε, η στέψη είναι μια δήλωση των ελπίδων μας για το μέλλον. Και ξέρω ότι είναι εκεί πάνω και μας παρακολουθεί με αγάπη. Και θα ήταν πολύ περήφανη μητέρα», ήταν τα πρώτα λόγια της ομιλίας του και πρόσθεσε.

«Παρ' όλο που οι εορτασμοί είναι υπέροχοι, στην καρδιά της υπάρχει ένα απλό μήνυμα: Η υπηρεσία των πολιτών της Βρετανίας. Οι πρώτες λέξεις του πατέρα μου στο Αβαείο του Ουέστμινστερ ήταν μία δήλωση προσφοράς μια υπόσχεση να συνεχίσει να υπηρετεί».

Στην συνέχεια ο πρίγκιπας εξήρε τα επιτεύγματα ζωής του βασιλιά όπως το ίδρυμα Prince's Trust, το πρωτοποριακό έργο του για το περιβάλλον και για «το σημαντικότερο, ο πατέρας μου πάντα πίστευε ότι οι άνθρωποι κάθε θρησκείας από όλες τις κοινότητες αξίζουν να στηρίζονται. Αφιερώνω τον εαυτό μου να σας υπηρετώ όλους. Τον Βασιλιά, την πατρίδα και την Κοινοπολιτεία. Ο Θεός να σώζει τον Βασιλιά!» κατέληξε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

