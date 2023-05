Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για βομβαρδισμό με λευκό φώσφορο - Βίντεο με λευκά «πέπλα» καπνού

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για χρήση βομβών φωσφόρου κατά αμάχων στην πόλη Μπαχμούτ. Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από drones, που δείχνουν την πόλη να έχει καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο καπνού, ωστόσο δεν διευκρίνισε πότε τραβήχτηκαν.

Τα όπλα λευκού φωσφόρου δεν είναι απαγορευμένα, αλλά η χρήση τους κατά αμάχων θεωρείται έγκλημα πολέμου.

Δημιουργούν πυρκαγιές που εξαπλώνονται γρήγορα και είναι πολύ δύσκολο να σβήσουν, ενώ προκαλούν σοβαρότατα εγκαύματα αν έρθουν σε επαφή με το δέρμα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι εχθρικές δυνάμεις είχαν στόχο να χτυπήσουν «περιοχές του Μπαχμούτ που δεν έχουν καταληφθεί ως τώρα».

Άλλα βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φωτιές να μαίνονται στο έδαφος και λευκά σύννεφα να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Σημειώνεται ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για τη χρήση λευκού φωσφόρου, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Μαριούπολης.

Πηγή: ethnos.gr

The Russian army continued to drop white phosphorus incendiary bombs in Bakhmut for the second day in a row

递军持续在巴赫穆特投放白磷燃烧弹,连续第二天pic.twitter.com/6dzr5PN1Pv — 番外联邦 FANWAI 🇺🇦 (@dsbxtw9991) May 7, 2023

In Bakhmut last night with russian phosphorus bombs pic.twitter.com/ccSLygQfA9 — Ukraine News (@Livingroom_news) May 6, 2023