Ρωσία: Σοκαριστικό ατύχημα σε λόυνα παρκ - Κατέρρευσε καρουζέλ

Σοκάρει βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει τη στιγμή που ένα καρουζέλ καταρρέει τραυματίζοντας 20 άτομα.

Το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην πόλη Ορενμπούργκ στη Ρωσία, το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και το καρουζέλ κατέρρευσε. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει, ενώ στο βίντεο ακούγονται φωνές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη του παιχνιδιού.

The moment of the fall of the carousel in Orenburg.#Russia and its technology.

Adults and children were injured: 15 people were hospitalized. pic.twitter.com/C37GWehJwP