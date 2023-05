Αντιμοναρχικές διαδηλώσεις και συλλήψεις πριν τη στέψη του Βασιλιά Καρόλου σε κεντρικές πλατείες στο Λονδίνο

Η αστυνομία, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, συνέλαβε έξι διοργανωτές της αντιμοναρχικής διαδήλωσης, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της οργάνωσης Republic, Γκράχαμ Σμιθ.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τη σύλληψη του, ωστόσο, σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter ο Σμιθ εμφανίζεται καθισμένος στο έδαφος, περιτριγυρισμένος από ομάδα αστυνομικών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έγραψε στο Twitter: «Νωρίτερα σήμερα συλλάβαμε τέσσερα άτομα στην περιοχή του St Martin's Lane. Κρατήθηκαν ως ύποπτοι για συνωμοσία για την πρόκληση δημόσιας όχλησης».

Άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν «με την υποψία ότι κατείχαν αντικείμενα για να προκαλέσουν εγκληματική ζημία», πρόσθεσε η αστυνομία. Και έχουν γίνει «ορισμένες συλλήψεις» ατόμων που είναι ύποπτα για παραβίαση της ειρήνης.

The organisers of the #notmyking protest have been arrested - police won’t say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF

A significant police operation is under way in central London.



We have made a number of arrests in the area of Carlton House Terrace.



The individuals have been held on suspicion of breaching the peace.