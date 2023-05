ΗΠΑ: Προφυλακιστέος ο 24χρονος για τη φονική επίθεση σε ιατρικό κέντρο στην Ατλάντα

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Πέμπτη ο 24χρονος Ντίον Πάτερσον, ο οποίος συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για τη φονική επίθεση σε ιατρικό κέντρο στην Ατλάντα, καθώς δικαστήριο της κομητείας Φούλτον απέρριψε αίτημα να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Πρώην μέλος της Ακτοφυλακής, ο Πάτερσον κατηγορείται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης άνοιξε πυρ στο ιατρικό κέντρο Northside Medical σκοτώνοντας την 39χρονη Έιμι Σεντ-Πιερ, υπάλληλο των CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων στις ΗΠΑ), και τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες (δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση).

Ακολούθως, ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο που έκλεψε από κοντινό πρατήριο καυσίμων. Εντοπίστηκε οκτώ ώρες αργότερα στην κομητεία Κομπ και συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Watch the moment Deion Patterson was taken into custody | Aerials

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας στην Ατλάντα, τον Ντάριν Σίερμπαουμ, ο ένοπλος επισκέφθηκε το ιατρικό κέντρο για προγραμματισμένο ραντεβού, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, η οποία δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Η μητέρα του 24χρονου υποστήριξε ότι ο γιος της αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και ότι έπαιρνε αγχολυτικά, αλλά οι γιατροί αρνήθηκαν να του συνταγογραφήσουν άλλα φάρμακα, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών δικτύων.

Πηγή: newsbomb.gr