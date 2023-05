Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν - «Έστειλαν drones να τον σκοτώσουν» (vids)

Η Μόσχα καταγγέλλει «τρομοκρατική ενέργεια» και ισχυρίζεται ότι κατέρριψε 2 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία που κάνει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, εφόσον ισχύει μια απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μόσχα απέχει 800 χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα που εγείρει ερωτήματα για την πτήση των drones στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει επιβάλλει απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Μόσχας και έχει εγκαταστήσει αντι-αεροπορικά συστήματα οπλισμού αλλά και ηλεκτρονικά αντίμετρα, τα οποία θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν τα drones.

Παράλληλα, κυκλοφορούν και βίντεο στα social media που δείχνουν τις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν αντι-αεροπορικά πυρά. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά τους.

Σύμφωνα με αναφορές στα social media, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο ουκρανικά drones που είχαν στόχο την προεδρική κατοικία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά δεν πέτυχαν τον στόχο τους, παρά μόνο προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι πρώτα κυκλοφόρησε το βίντεο που δείχνει τον καπνό πάνω από το Κρεμλίνο και μετά η ρωσική προεδρία εξέδωσε ανακοίνωση για να καταγγείλει την απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η Ρωσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε αντίποινα όταν και όπου κρίνει σκόπιμο», προστίθεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου και μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο σημειώνει ότι «παρά το περιστατικό, η Παρέλαση της 9ης Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κανονικά».

Σε ένα άλλο πλάνο που δημοσιεύει δημοσιογράφος του TNN, φαίνεται η στιγμή της έκρηξης στη ρωσική σημαία που κυματίζει πάνω από το Κρεμλίνο ενώ κάτω διακρίνονται οι στολισμοί και οι εξέδρες για την Ημέρα της Νίκης. Μέχρι στιγμής, δεν επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητα του πλάνου.

«Το Κρεμλίνο αξιολόγησε αυτές τις ενέργειες ως μια προγραμματισμένη τρομοκρατική ενέργεια και απόπειρα δολοφονίας του προέδρου την παραμονή της Ημέρας της Νίκης και της Παρέλασης της 9ης Μαΐου», μετέδωσε από τη μεριά του το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Επίσης, το πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ο Πούτιν δεν βρισκόταν στο Κρεμλίνο την ώρα της «επίθεσης των drones» και ότι αυτήν την στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος εργάζεται στο Νόβο Ογκαριόβο, στα περίχωρα της Μόσχας.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για αντεπίθεση, μέσω της οποίας ελπίζουν ότι θα απελευθερώσουν εδάφη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις.

