Μακελειό στο Βελιγράδι: Νεκροί οκτώ παιδιά και ο φύλακας του σχολείου από την επίθεση ένοπλου μαθητή

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, ο 13χρονος που φέρεται να έκλεψε το όπλο από τον πατέρα του, σκότωσε έναν φύλακα και οκτώ παιδιά.

Σύμφωνα με τη Mirror, ο μαθητής της 7ης τάξης εισήλθε στο κτήριο του σχολείου στις 8:30 το πρωί και άρχισε να πυροβολεί εναντίον αρκετών συμμαθητών του και μελών του προσωπικού στο σχολείο.

Ο δράστης έχει συλληφθεί, το σχολείο έχει αποκλειστεί και στο σημείο βρίσκονται πολλά περιπολικά, ασθενοφόρα καθώς και γονείς που έντρομοι πήγαν να δουν τι συνέβη και αν τα παιδιά τους είναι ανάμεσα στα θύματα.

Όπως αναφέρει η Mirror, οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο μετά την επίθεση βρήκαν το αγόρι να στέκεται με το όπλο στο χέρι, αφού είχε ανοίξει πυρ εναντίον μαθητών και προσωπικού.

⚡️Teenager Opens Fire at School in Serbia



A 14-year-old has reportedly shot dead a guard and wounded a teacher and several students in Belgrade. (Local media)



The suspect has been detained. pic.twitter.com/KhulaBhMyj