Φρίκη: Πούλησε εγκεφάλους, καρδιές, πνεύμονες και γεννητικά όργανα μέσω Facebook – Έκλεβε τα μέλη από πτώματα

Η κατηγορούμενη δήλωσε αθώα στην κατηγορία της πώλησης 20 κιβωτίων με κλεμμένα μέλη από τα πτώματα της ιατρικής σχολής. Η 36χρονη Candace Chapman Scott είναι εργαζόμενη σε νεκροτομείο και βρίσκεται αντιμέτωπη με 12 κατηγορίες. Ο Jeremy Lee Pauley από την Πενσυλβάνια κατονομάζεται ως ο αγοραστής των μελών.

Σύμφωνα με το CBS, μέρος της δουλειάς της Scott στο «Arkansas Central Mortuary Services» υπήρξε η μεταφορά, αποτέφρωση και ταρίχευση πτωμάτων τα οποία είχαν δωριστεί στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου.

Η 36χρονη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πούλησε έμβρυα, εγκεφάλους, καρδιές, πνεύμονες, γεννητικά όργανα, μεγάλα κομμάτια δέρματος και άλλα ανθρώπινα μέλη.

Arkansas woman accused of selling $11,000 of stolen body parts to Pennsylvania man https://t.co/K51aODqti2