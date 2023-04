Ο Μπραντ Πιτ γίνεται πιλότος της F1 στο βρετανικό Grand Prix με τις ευλογίες του Λιούις Χάμιλτον

Ο Μπραντ Πιτ «θα αγωνιστεί» με τον Λιούις Χάμιλτον στο βρετανικό Grand Prix για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας της «διακινδυνεύοντας αυτοκίνητα δισεκατομμυρίων λιρών» γράφουν οι βρετανικές ταμπλόιντ

Ο 59χρονος Μπραντ Πιτ έχει λάβει ειδική άδεια για να κάνει «πέρασμα» στο Σίλβερστοουν, στο πλαίσιο του γυρίσματος για τη νέα του ταινία, σύμφωνα με τη Sun. Ο οδηγός της Formula 1, Λίους Χάμιλτον 38 ετών, είναι εκτελεστικός παραγωγός στο blockbuster, που ετοιμάζει η νέα του εταιρεία παραγωγής, Dawn Apollo Films.

Στην επερχόμενη ταινία, που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο, ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται έναν βετεράνο οδηγό της F1 που βγαίνει από τη σύνταξη για να καθοδηγήσει έναν ανερχόμενο οδηγό. «Το να βλέπεις τον Μπραντ Πιτ να οδηγεί στο Βρετανικό Γκραν Πρι θα είναι μια απίστευτη και σουρεαλιστική στιγμή για τους τηλεθεατές και τους θαυμαστές του Silverstone αυτόν τον Ιούλιο» είπε πηγή στη Daily Mail.

Η MailOnline επικοινώνησε με εκπροσώπους των Μπραντ Πιτ, Λίους Χάμιλτον και της Apple TV+. Τον περασμένο Ιούνιο, το Deadline αποκάλυψε ότι η Apple είχε κερδίσει τα δικαιώματα για την ταινία σε μια συμφωνία ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ταινία, η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, θα σκηνοθετηθεί από τον Τζόζεφ Κοσίνσκι, ο οποίος πρόσφατα σκηνοθέτησε το σίκουελ Top Gun: Maverick που έγινε δεκτός με επαίνους από τους κριτικούς.

Ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει έναν «παλαίμαχο» καθώς προσπαθεί να καθοδηγήσει έναν νεαρό οδηγό ενάντια σε μερικούς από τους ταχύτερους πιλότους της Φόρμουλα 1. Τον Δεκέμβριο αναφέρθηκε ότι η ταινία είχε πυροδοτήσει έναν «άγριο πόλεμο» προσφορών μεταξύ μιας σειράς κινηματογραφικών στούντιο και υπηρεσιών streaming.

Ο ίδιος ο Xάμιλτον δεν είναι άγνωστος στο Χόλιγουντ, αφού προηγουμένως έκανε περάσματα από τα φιλμ Cars 2, Cars 3 και Zoolander 2, ενώ τον Μάρτιο η Apple εξασφάλισε τα δικαιώματα για ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την αγωνιστική του καριέρα. Όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή πορεία στο Χόλιγουντ το 2019, ο Λιούις είπε: «Δεν ξέρω αν θα γίνω ποτέ καλός στις ταινίες, αλλά θα το δοκιμάσω».

Αν και οι ταινίες που εστιάζουν σε αγώνες και αυτοκίνητα έχουν μια ανάμεικτη ιστορία επιτυχίας με το κοινό, η εμπορική απόδοση και η κριτική του φιλμ Ford V Ferrari υποδηλώνει ότι μπορεί ακόμα να γίνει επιτυχία υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Ο Μπραντ Πιτ έλαβε μερικές από τις καλύτερες κριτικές της καριέρας του για την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο Once Upon A Time In Hollywood (2019), στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μάργκοτ Ρόμπι και του χάρισε ένα Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.