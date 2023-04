Δεν ξανάγινε: Κατάσχεσαν κατσαρόλες και τηγάνια πριν από επίσκεψη του Μακρόν σε γαλλική πόλη (vids)

Τοπικοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου στην πόλη Γκανζ στη νότια Γαλλία κατέσχεσαν κατσαρόλες που χρησιμοποιούσαν οι διαδηλωτές για να κάνουν θόρυβο στις διαδηλώσεις κατά του Μακρόν, στη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου την Πέμπτη (20/4)

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, ένας αστυνομικός φαίνεται να αρπάζει μια μικρή, στρογγυλή, ατσαλένια κατσαρόλα από έναν διαδηλωτή. Για να δικαιολογήσει την κίνηση, ο αξιωματικός μίλησε για απαγόρευση των «φορητών συσκευών ήχου» και των «συσκευών ψυχαγωγίας» που εκδόθηκε από τις τοπικές αρχές πριν από την επίσκεψη του Μακρόν σε ένα λύκειο της πόλης, στη νότια περιφέρεια Hérault.

Ερωτηθείς από τον Σεμπαστιάν Ρομ, τοπικό βουλευτή του αριστερού κόμματος «Αδέσμευτη Γαλλία», εάν ήταν πρόθυμος να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές κατά την επίσκεψή του, ο Mακρόν είπε ότι θα το κάνει «αν ο κόσμος είναι έτοιμος να μιλήσει. «Αν είναι μόνο για τα αυγά και τα τηγάνια - στο σπίτι μου, αυτά χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα», πρόσθεσε.

Τηγάνια και άλλα σκεύη χρησιμοποιήθηκαν επίσης από πλήθη διαδηλωτών για να διακόψουν την επίσκεψη του Μακρόν στην πόλη Muttersholtz την Τετάρτη. Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί περιοδεία αυτή τη στιγμή στη χώρα σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης με το κοινό μετά την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση των συντάξεων για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη που έγινε επίσημα νόμος το περασμένο Σάββατο (15/4)

Ο Μακρόν εκφώνησε ομιλία στην εθνική τηλεόραση το βράδυ της Δευτέρας για να υπερασπιστεί το ευρέως αντιδημοφιλές σχέδιό του, στο οποίο είπε ότι η μεταρρύθμιση ήταν «απαραίτητη» και ότι ήθελε να ανοικοδομήσει τη σχέση των Γάλλων με την επαγγελματική τους ζωή μέσω «κοινωνικού διαλόγου» και να είναι όσο κοντά στους πολίτες γίνεται.

Ganges : Casseroles interdites pour accueillir Macron " Mais à quel moment on a pas le droit de prendre une casserole ? Putain mais c’est dingue con ! Tu vas pas me prendre ma boîte de conserve et mon sopalin. Va te faire foutre !"#ReformeDesRetraites pic.twitter.com/BGeuYsrie7