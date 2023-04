«Η μαμά μου δεν ανασαίνει» - Πώς μια 5χρονη βοήθησε τη μητέρα της τηλεφωνώντας σε διασώστες (vid)

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Ιούνιο όταν η 5χρονη αφού επέστρεψε μετά το σχολείο στο σπίτι της στο ανατολικό Λονδίνο είδε τη μητέρα της, Σαμίνα, να πέφτει αναίσθητη στο πάτωμα.

Αφού προσπάθησε να την ξυπνήσει χωρίς αποτέλεσμα, η μικρή βρήκε το τηλέφωνο της μητέρας της και κάλεσε τους διασώστες (σ.σ. το 999 που είναι το αντίστοιχο του 166 στην Ελλάδα).

Στο τηλεφώνημα ακούγεται η τηλεφωνήτρια να ρωτάει την 5χρονη «αναπνέει η μητέρα σου;» και την Ζαϊνάμπ να απαντά «όχι». Στη συνέχεια η τηλεφωνήτρια ζήτησε από το κορίτσι τη διεύθυνση, την οποία η Ζαϊνάμπ έδωσε απαντώντας σε όποια ερώτηση της έγινε σχετικά με την περιγραφή της περιοχής.

«Φοβήθηκα όταν είδα τη μαμά λιπόθυμη» δήλωσε η μικρή Ζαϊνάμπ.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η λιποθυμία της μητέρας της προκλήθηκε από κρίση ημικρανίας.

«Είμαι περήφανη για τη Ζαϊνάμπ. Με βοήθησε ενώ παράλληλα ήταν ήρεμη. Εντυπωσιάστηκα που γνώριζε την διεύθυνσή μας απ΄ έξω. Δεν της είχαμε μάθε να καλεί το 999 αλλά λόγω ενός περιστατικού που συνέβη σε συγγενικό πρόσωπο η Ζαϊνάμπ γνώριζε ότι σε περίπτωση ιατρικού συμβάντος πρέπει να καλέσει ασθενοφόρο» δήλωσε από την πλευρά της η μητέρα της 5χρονης.

Πηγή: protothema.gr

London Ambulance Service has released a 999 call of a five-year-old asking for help after her mum fell unconscious.



Read Zaynab Qasim's story: https://t.co/cdwrYluGms pic.twitter.com/T2UXlad2QF