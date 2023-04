Ρωσία: Η στιγμή της έκρηξης στην Αγία Πετρούπολη που σκότωσε τον στρατιωτικό μπλόγκερ (vid)

Για τη φονική έκρηξη έχει συλληφθεί η Ντάρια Τρέποβα, που παρέδωσε το αγαλματίδιο προτομή στον μπλόγκερ. Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ο Τατάρσκι, ένθερμος υποστηρικτής του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία, να παραλαμβάνει την «παγιδευμένη» προτομή.

Ο Τατάρσκι τοποθετεί την προτομή πάνω σε ένα τραπέζι και στέκεται δίπλα της.

Σε αυτό το σημείο γίνεται η έκρηξη.

Σε άλλο βίντεο που διέρρευσε φαίνεται η Τρέποβα, καθώς ο Τατάρσκι την κάλεσε να κάτσει πιο κοντά με την ίδια να τεντώνει τα χέρια αρνούμενη να πλησιάσει.

Η Τρέποβα συνελήφθη από τις αρχές και τη Δευτέρα οι αρχές έδωσαν στην δημοσιότητα βίντεο με την Τρέποβα να παραδέχεται ότι αυτή παρέδωσε την προτομή στον Τατάρσκι. Ωστόσο, στο βίντεο η Τρέποβα δεν αποκαλύπτει αν γνώριζε ότι υπήρχε βόμβα μέσα στο κουτί και ποιος της το έδωσε.

Ο Τατάρσκι, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μαξίμ Φομίν, είχε περισσότερους από 560.000 ακόλουθους στο Telegram και ήταν ειδικό σε στρατιωτικά θέματα για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: newsit.gr

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12