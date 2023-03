Τραγωδία στην Σαουδική Αραβία: 20 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές

Το δυστύχημα, στην επαρχία Ασίρ (νότια), υπογραμμίζει τη μόνιμη πρόκληση της ασφάλειας της μεταφοράς προσκυνητών στη Μέκκα και τη Μεδίνα, τις δυο ιερότερες πόλεις για τους μουσουλμάνους.

Καταγράφεται την πρώτη εβδομάδα του μήνα του Ραμαζανιού, όταν πολλοί μουσουλμάνοι κάνουν το («μικρό») προσκύνημα Όμρα, και μερικούς μήνες πριν από το («μεγάλο») ετήσιο προσκύνημα Χατζ.

«Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών στο δυστύχημα έφθασε τους 20, και ο συνολικός αριθμός των τραυματιών είναι περίπου 30», μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια. Τα θύματα ήταν «διαφόρων εθνικοτήτων», κατά την ίδια πηγή, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η μεταφορά προσκυνητών στο οδικό δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να είναι επικίνδυνη, ειδικά κατά τη διάρκεια του Χατζ, όταν σχηματίζονται ατελείωτα μποτιλιαρίσματα από τα λεωφορεία που είναι γεμάτα πιστούς.

Τον Οκτώβριο του 2019, 35 ξένοι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με βαρύ όχημα κοντά στη Μεδίνα.

Τα προσκυνήματα των μουσουλμάνων χαρακτηρίζονται ο κινητήρας του τουρισμού στη Σαουδική Αραβία, τομέα στον οποίο βασίζεται η πολιτική ηγεσία του βασιλείου στην προσπάθειά της να διαφοροποιήσει την οικονομία της, που είναι εξαρτημένη σε κρίσιμο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα.

At least 20 Umrah pilgrims were killed and 29 injured in a horrific bus crash southwest of Saudi Arabia, local media reported. pic.twitter.com/RdjaABNfac