Το Ντουμπάι τίμησε την Ελλάδα για την 25η Μαρτίου ντύνοντας στα γαλανόλευκα το Μπουρτζ Χαλίφα

Thank you to #BurjKhalifa @emaardubai and @ADNOCGroup for illuminating their buildings with the Greek flag on the occasion of #GreekIndependenceDay ! 🇬🇷🤝🇦🇪 #GreekFlag #BurjKhalifa #ADNOC #Friendship@GreeceMFA pic.twitter.com/MOD4BFxKBh