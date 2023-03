Όργιο αστυνομικής βίας στο Παρίσι: Αστυνομικός χτυπά διαδηλωτή και τον ρίχνει αναίσθητο (vid)

Οι διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία σημειώνονται μετά την απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν για αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, στα 64 έτη.

Έρευνα για το περιστατικό

Μετά το χτύπημα από τον αστυνομικό, ο διαδηλωτής παρέμεινε αναίσθητος για περίπου πέντε λεπτά, όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο αστυνομικός, αφότου άφησε αναίσθητο τον πολίτη, απομακρύνθηκε. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ο επικεφαλής της αστυνομίας του Παρισιού, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι, για το περιστατικό, θα διεξαχθεί έρευνα.



A French police officer punched and knocked down a protester in Paris during tense demonstrations against government plans to raise the retirement age pic.twitter.com/KzrfxSTlhk