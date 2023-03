Τυφλή πιανίστρια με αυτισμό θριάμβευσε σε διαγωνισμό ταλέντων στα 13 της χρόνια (vid)

Στο συγκεκριμένο talent show, ταλαντούχοι ερασιτέχνες πιανίστες από όλη τη χώρα έλαβαν πρόσκληση για να παίξουν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Λονδίνο και άλλες πόλεις, χωρίς να γνωρίζουν ότι συμμετέχουν σε τηλεοπτικό σόου.

Οι συντελεστές της εκπομπής τοποθέτησαν κάμερες στον χώρο για να καταγράψουν τις αντιδράσεις του κόσμου, ενώ ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν και οι δύο κριτές του σόου, ο ποπ σταρ Mika και ο διάσημος κλασσικός πιανίστας Lang Lang.

Σε κάθε επεισόδιο, ένας από τους πιανίστες που παρουσιαζόταν, επιλεγόταν για να παίξει σε μία από τις πιο διάσημες αίθουσες συναυλιών του κόσμου. Η Λούσι που αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, εμφανίστηκε μπροστά σε κοινό χιλιάδων ατόμων στο London’s Royal Festival Hall.

Έπαιξε στο πιάνο σύνθεση του Κλωντ Ντεμπυσσύ, καταφέρνοντας να συγκινήσει τους θεατές.

«Είναι μια εμπειρία ζωής που κανείς στην οικογένειά μας δεν θα ξεχάσει», δήλωσε η μητέρα της Λούσι, προσθέτοντας ότι τέτοια γεγονότα συμβαίνουν εξαιρετικά σπάνια.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης της εμφάνισης στην εκπομπή, ένα απόσπασμα από την ερμηνεία της Λούσι αναρτήθηκε στο Twitter από τον επίσημο λογαριασμό του Channel.

Στην αρχή του βίντεο, ένας άνδρας οδηγεί τη Λούσι στο πιάνο και τοποθετεί τα χέρια της στα πλήκτρα. Το κορίτσι ξεκινά να παίζει έργα του Σοπέν και πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στο σημείο για να την απολαύσει, ενώ οι κριτές που την παρακολουθούν από τις κάμερες, ακούγονται να λένε «Αυτό είναι απίστευτο».

Η μητέρα της Λούσι αποκάλυψε ότι στην 13χρονη κόρη της αρέσει η ιδέα του χειροκροτήματος του κόσμου αλλά την ενοχλεί ο ήχος του, με αποτέλεσμα να κλείνει τα αυτιά της όταν αυτό συμβαίνει.

Πηγή: lifo.gr

