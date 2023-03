Βίντεο ντοκουμέντο από τη «μάχη» του αμερικανικού drone με το ρωσικό μαχητικό πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Το πρόσφατα αποχαρακτηρισμένο βίντεο απεικονίζει κρίσιμες στιγμές της εναέριας συνάντησης, η οποία σύμφωνα με το Πεντάγωνο διήρκεσε 30-40 λεπτά. Το βίντεο δείχνει την κάμερα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 Reaper να είναι στραμμένη προς τα πίσω προς την ουρά του και τον έλικα του αεροσκάφους, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος, να περιστρέφεται. Στη συνέχεια, φαίνεται ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi SU-27 να πλησιάζει. Καθώς πλησιάζει, το ρωσικό μαχητικό ρίχνει καύσιμα καθώς αναχαιτίζει το αμερικανικό drone.

Σε ένα άλλο τμήμα του υλικού, το ρωσικό αεροσκάφος κάνει ένα ακόμη πέρασμα. Καθώς πλησιάζει, ρίχνει και πάλι καύσιμα. Το βίντεο από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διακόπτεται στη συνέχεια, καθώς το ρωσικό μαχητικό συγκρούεται με το MQ-9 Reaper, προκαλώντας ζημιά στην προπέλα και αναγκάζοντας τελικά τις ΗΠΑ να καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι υπήρξε σύγκρουση.

Όταν η κάμερα επανέρχεται σε λειτουργία στο βίντεο, η προβολή είναι και πάλι στραμμένη προς τα πίσω και η προπέλα φαίνεται κατεστραμμένη από τη σύγκρουση. Με την προπέλα κατεστραμμένη, οι χειριστές του drone πέταξαν ουσιαστικά το αεροσκάφος ως ανεμόπτερο καθώς κατέβαινε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, και το κατέβασαν στα διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κριμαίας.

Κατά την πτώση του, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι οι χειριστές έσβησαν εξ αποστάσεως το ευαίσθητο λογισμικό του drone, μειώνοντας τον κίνδυνο να πέσει μυστικό υλικό στα χέρια του εχθρού πριν αυτό πέσει στο νερό.

Η Μόσχα είχε καταστήσει σαφές ότι θα επιχειρούσε να ανακτήσει τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN την Τετάρτη ότι η Ρωσία είχε φτάσει στο σημείο συντριβής του MQ-9 στη Μαύρη Θάλασσα.

Μια εσκεμμένη επίθεση σε ρωσικό αεροσκάφος σε ουδέτερο εναέριο χώρο θα ήταν μια ανοιχτή κήρυξη πολέμου ενάντια στη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη, και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό ολοκαύτωμα, προειδοποίησε στο μεταξύ ο Ρώσος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες Ανατόλι Αντόνοφ.

«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους και την πορεία των ενεργειών των Ρώσων πιλότων κατά το επεισόδιο στη Μαύρη Θάλασσα. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν είναι συγκεντρωμένοι, να δουν την κατάσταση αντικειμενικά: τα μαχητικά μας δεν ήρθαν σε επαφή με το αμερικανικό UAV», δήλωσε για την απώλεια του αμερικανικού drone MQ-9.

«Η Ρωσία έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτρέψει τέτοιου είδους επεισόδια - ενημέρωσε έγκαιρα τη διεθνή κοινότητα για τα όρια του προσωρινού καθεστώτος εναέριου χώρου που δημιουργήθηκε για την ‘ειδική στρατιωτική επιχείρηση’» σημείωσε.

«Φυσικά, είναι κρίμα για το Πεντάγωνο να χάνει ακριβό κομμάτι του εξοπλισμού. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ο αμερικανικός στρατός θα πρέπει να επιστρέψει στον εαυτό του τις κατηγορίες για αντιεπαγγελματικές ενέργειες», σημείωσε ειρωνικά ο Αντόνοφ.



