Ο Έλον Μασκ πάει για νέο κόλπο: Ενδιαφέρεται να εξαγοράσει τη Silicon Valley Bank μετά την κατάρρευσή της

Ως ανήσυχο πνεύμα και με παχυλό πορτοφόλι, ο Μασκ έριξε την ιδέα ότι θα μπορούσε να είναι αυτός να αποτελέσει «σανίδα σωτηρίας» της αμερικανικής τράπεζας.

Ο Νοτιοαφρικανός δισεκατομμυριούχος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της τράπεζας όταν ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της «Razer», εταιρεία που εμπορεύεται υπολογιστές gaming, Μιν-Λιανγκ Ταν, έγραψε σε ανάρτησή του στα social media πώς, κατά την ταπεινή του άποψη, το Twitter πρέπει να αγοράσει την SVB και να γίνει ψηφιακή τράπεζα.

Διαβάζοντας με προσοχή το τιτίβισμα του διευθύνοντα συμβούλου της «Razer», o Έλον Μασκ του απάντησε: «Είμαι ανοιχτός στην ιδέα».

Όπως σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», η ξαφνική κατάρρευση της τράπεζας έχει προκαλέσει φρενίτιδα τις χρηματοπιστωτικές αγορές με τον Μασκ, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, να θέτει υποψηφιότητα για την διάσωσή της. Πάντως, κάποιοι επιχειρηματίες είδαν με «καλό μάτι» την πρόθεση του Νοτιοαφρικανού Μίδα.

«Πιστεύω ότι το Twitter θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα οικονομικό σκέλος», ανέφερε στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Μάικλ Πάβλο, επικεφαλής branding στη σουηδική εταιρεία «fintech Bokio» προσθέτοντας ότι: «Θα ήταν απολύτως λογικό για ολόκληρο το οικοσύστημα του Έλον Μασκ να αγοράσει τα «ερείπια» της τράπεζας «SVB» και θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο στο μέλλον για το Twitter».

«Τι ευκαιρία», έγραψε στο Twitter ο Κέβιν Πάφρατ, διευθύνων σύμβουλος της «HouseHack», μιας νεοσύστατης κτηματομεσιτικής εταιρείας εξηγώντας τον συλλογισμό του: «Αλλιώς χρειάζονται δύο με τρία χρόνια για πάρεις έγκριση για ίδρυση τράπεζας»

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο τέλος Οκτωβρίου του 2022, ο Μασκ εξαγόρασε το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Νοτιοαφρικανός επιχειρηματίας προχώρησε στην πώληση μετοχών της Tesla για χρηματοδοτήσει την εξαγορά του Twitter, πλήττοντας έτσι την τιμή της μετοχής. Μετά την αιφνίδια κατάρρευση της «Silicon Valley Bank»- πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική χρεοκοπία στα χρονικά των ΗΠΑ – ο μητρικός όμιλος SVB Financial Group αναζητά αγοραστή.

