Και στο τέλος κερδίζει ο Λίνεκερ! Επιστρέφει στην εκπομπή του, θα του ζητήσει συγγνώμη το BBC!

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Daily Μail, ο Λίνεκερ αναμένεται να είναι κανονικά στο πόστο του στην παρουσίαση της εκπομπής του για τα παιχνίδια του Κυπέλλου το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, ταξίδεψε από τις ΗΠΑ πίσω στην Αγγλία σε μια προσπάθεια να διευθετηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται το ζήτημα που προέκυψε καθώς το δίκτυο είδε την τεράστια συμπαρασταση που υπήρξε προς τον Λίνεκερ μετά την απόφαση που ελήφθη για τον παροπλισμό του.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως το BBC θα απολογηθεί στον Λίνεκερ για την απόφαση που έλαβε και είχε ως αποτέλεσμα όσα συνέβησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στον κανονισμό του βρετανικού κρατικού δικτύου σχετικά με τους περιορισμούς έκφρασης που «επιβάλλονται» στους συνεργάτες του.

O ίδιος ο Λίνεκερ μίλησε στο Sky News το βράδυ της Κυριακής και είπε πως αναμένει το θέμα να έχει λυθεί εντός των επόμενων 24 ωρών.

After a surreal few days, I’m delighted that we have navigated a way through this. I want to thank you all for the incredible support, particularly my colleagues at BBC Sport, for the remarkable show of solidarity. Football is a team game but their backing was overwhelming. 1/4