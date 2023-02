Σεισμός στην Τουρκία: Νεκροί και καταστροφές από τη νέα δόνηση κοντά στη Μαλάτια

Το νέο χτύπημα ήταν ο σεισμός 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (27.02.2023) με επίκεντρο την Μαλάτια της Τουρκίας.

Ήδη οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 30 κτήρια που είχαν μείνει όρθια απο τους προηγούμενους σεισμούς, κατέρρευσαν. Ανάμεσα στα κτήρια που κατέρρευσαν, φέρεται να είναι και ένα εργοστάσιο.

Νέα βίντεο αρχίζουν να ανεβαίνουν στα social media με τα κτήρια που πέφτουν από το νέο «χορό» των Ρίχτερ.

Ο δήμαρχος της πόλης Γεζίλγιουρτ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, δήλωσε επίσης στο τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk ότι κτίρια έχουν καταρρεύσει και ότι διεξάγονται έρευνες για τυχόν θύματα.

Η επαρχία της Μαλάτια επλήγη από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, που σκότωσε 44.374 , σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Ο σεισμός, μεγέθους 7,8 βαθμών, κατέστρεψε 170.000 κτίρια σε 11 τουρκικές επαρχίες και έπληξε και την γειτονική Συρία.

Από τις 6 Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί περί τις 10.000 μετασεισμικές δονήσεις στην Τουρκία, σύμφωνα με την Afad.

Μετά τους σεισμούς των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ στις 6 Φεβρουαρίου σε Τουρκία και Συρία, οι μετασεισμοί είναι χιλιάδες, και πολλοί από αυτούς αρκετά ισχυροί.

Οι νεκροί μόνο στην Τουρκία έχουν φτάσει (επίσημα) τις 44.374.

Σύμφωνα με τον Γιουνούς Σεζέρ, επικεφαλής της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD), οι εργασίες έρευνας και διάσωσης έχουν ολοκληρωθεί σε σχεδόν 21.000 κτίρια, προσθέτοντας ότι «είμαστε πλέον πλήρως επικεντρωμένοι στην απομάκρυνση των συντριμμιών».

Όπως πρόσθεσε, περισσότερα από 230.000 άτομα επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

