Τυφλή 13χρονη παίζει Σοπέν σε σταθμό τρένου και καθηλώνει τους περαστικούς (vid)

Πολίτες που περνούσαν από τον σταθμό του τρένου, μπροστά στο οποίο είχε στηθεί το πιάνο, σκούπιζαν συγκινημένοι τα δάκρυά τους, την ώρα που η μικρή έπαιζε Σοπέν.

Το The Piano είναι το νέο σόου ταλέντων με παρουσιάστρια την Claudia Winkleman. Σε αυτό πηγαίνουν ταλαντούχοι ερασιτέχνες πιανίστες, οι οποίοι παίζουν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στη Βρετανία, χωρίς να γνωρίζουν ότι συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Οι συντελεστές της εκπομπής τοποθετούν κάμερες στον χώρο για να καταγράψουν τις αντιδράσεις του κόσμου, ενώ κρυφά ακούν και οι δύο κριτές του σόου, ο ποπ σταρ Mika και ο διάσημος κλασσικός πιανίστας Lang Lang, σύμφωνα με το walesonline.co.uk.

Σε κάθε επεισόδιο, ένας από τους πιανίστες θα επιλέγεται για να παίξει σε μία από τις πιο διάσημες αίθουσες συναυλιών του κόσμου. Ο μεγάλος νικητής του talent show θα εμφανιστεί μπροστά σε κοινό χιλιάδων ατόμων στο θρυλικό London’s Royal Festival Hall.

Το βίντεο που δημοσίευσε το Channel 4 στα social media δείχνει την ταλανοτύχα Λούσι να παίζει το Opus 9 Number 1 του Πολωνού συνθέτη, καθώς οι κριτές κοιτούν ενθουσιασμένοι. «Είναι αδύνατον», λέει ο Lang.

Πηγή: newsbeast.gr

This is the incredible moment Lucy, a 13-year-old who is blind and neurodiverse, played a highly-complex Chopin piece, leaving @MikaSounds and @Lang_Lang speechless.



The Piano, presented by @ClaudiaWinkle, starts tonight at 9pm on Channel 4.



Stream Free on All 4. #ThePiano pic.twitter.com/09YFNM2tOh