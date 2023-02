Η πρώτη φορά που είδαμε τον Τιτανικό - Σπάνιο βίντεο από την κατάδυση και τον εντοπισμό του ναυαγίου

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού, το οποίο καταγράφηκε από κάμερες στο υποβρύχιο Alvin και το τηλεχειριζόμενο Jason Junior τον Ιούλιο του 1986, «δεν έχει δοθεί ποτέ στη δημοσιότητα», γράφει το ίδρυμα.

Η κατάδυση του 1986 με επικεφαλής τον διάσημο ωκεανογράφο Ρόμπερτ Μπάλαρντ σηματοδότησε την πρώτη φορά που άνθρωποι έβλεπαν το πλοίο από το 1912.

Πολλά ντοκιμαντέρ για τον Τιτανικό έχουν δείξει εικόνες από το διασημότερο ναυάγιο της Ιστορίας.

Ο Τιτανικός αποτελούσε ένα «θαύμα» της ναυπηγικής για την εποχή του. Χαρακτηριζόταν «αβύθιστο» υπερωκεάνιο και ήταν το μεγαλύτερο που είχε κατασκευαστεί μέχρι τότε.

Στο παρθενικό του ταξίδι, από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη, προσέκρουσε σε παγόβουνο στον Ατλαντικό Ωκεανό και βυθίστηκε, παρασύροντας στον θάνατο 1.517 από τους 2.240 επιβαίνοντες, προκαλώντας κατακραυγή για την έλλειψη σωσίβιων λέμβων.

Ερευνητές από το αμερικανικό Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole (WHOI) και το Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας της Γαλλίας εντόπισαν το βυθισμένο πλοίο στον βυθό του Ατλαντικού, την 1η Σεπτεμβρίου 1985 στα νοτιοανατολικά της Νέας Γης του Καναδά.

Σε καταδύσεις που έγιναν τον Ιούλιο του 1986 βιντεοσκοπήθηκαν εικόνες από κάμερες σε υποβρύχιο και ένα ρομποτικό βαθυσκάφος.

Τα σημερινά αποκαλυπτήρια αυτού του σπάνιου υλικού συμπίπτουν χρονικά με την επανακυκλοφορία της ταινίας «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον, η οποία έκανε πρεμιέρα στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τόκιο το 1997 και βραβεύτηκε με 11 Όσκαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

