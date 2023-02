Έχει λίγη ένταση...: 25χρονη τεμάχισε τον εραστή της, ασέλγησε στο πτώμα του και πλάκωσε στις μπουνιές τον δικηγόρο (vid)

Μάλιστα, η Aμερικανίδα, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, κατηγορείται πως πέταξε το κεφάλι και το πέος του σε έναν κουβά και τα πόδια του σε μια κατσαρόλα. Χθες η γυναίκα επιτέθηκε μέσα στο δικαστήριο, στον δικηγόρο της χαστουκίζοντάς τον, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται από τις κάμερες του χώρου.

Η Taylor Schabusiness, 25 ετών, όρμηξε στον δικηγόρο της, Quinn Jolly, το πρωί της Τρίτης, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας με στόχο να προσδιοριστεί εάν διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια προκειμένου να δικαστεί. Το βίαιο ξέσπασμα της κατηγορουμένης σημειώθηκε αφού ανακοινώθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της ότι ο εμπειρογνώμονας στον οποίο είχε ανατεθεί η αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασής της θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την έκθεσή του.

Ο Jolly ζήτησε αναβολή δύο εβδομάδων για την κατάθεση του εμπειρογνώμονα και ο δικαστής συμφώνησε, προτείνοντας να μετατεθεί η ημερομηνία της νέας ακροαματικής διαδικασίας από τον Μάρτιο στον Μάιο. Με το άκουσμα της απόφασης, η Schabusiness πετάχτηκε από την καρέκλα της και επιτέθηκε στον δικηγόρο της, πιάνοντάς τον αρχικά από το χέρι , προτού τον χτυπήσει στο κεφάλι.

Η επέμβαση των φρουρών ήταν άμεση και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν την 25χρονη ρίχνοντάς την κάτω, ενώ εκείνη πάλευε να τους ξεφύγει. Τελικά την έπεισαν να ηρεμήσει. Όταν τα κατάφεραν, την μετέφεραν εκτός δικαστικής αίθουσας. Δέκα λεπτά μετά την επίθεση, όταν ξεκίνησε ξανά η ακροαματική διαδικασία, ο Jolly ενημέρωσε το δικαστήριο για την απόφασή του να παραιτηθεί από την υπεράσπιση της Schabusiness, μεταδίδει το Sky News.

Taylor Schabusiness, a Wisconsin woman accused of killing and dismembering a Green Bay man, attacked her attorney today in court.



Schabusiness plans to plead not guilty by insanity.



