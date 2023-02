Σεισμός στην Τουρκία: Απίστευτη η εικόνα του κτηρίου που ανασηκώθηκε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

Οι ελπίδες πλέον έχουν εξανεμιστεί για επιζώντες σε Τουρκία και Συρία. Νέα βίντεο και φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν το μέγεθος του καταστροφικού σεισμού.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο από την πόλη Αντιγιαμάν, όπου φαίνεται ένα κτήριο να έχει σηκωθεί κυριολεκτικά στον αέρα και να έχει καταπλακώσει αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα δίπλα του…

Ως από θαύμα η πολυκατοικία φαίνεται να στέκεται ακόμα.

Πηγή: newsit.gr



A building was lifted from its foundations by the earthquake and placed on parked cars in Hatay #TurkeyEarthquake #Turkey #Turquia #Turkey_earthquake #earthquaketurkey pic.twitter.com/YeJBDt7DVi