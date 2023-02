Παγωμένοι και εξουθενωμένοι δίνουν μάχη: Ένοπλοι και συγκρούσεις εμποδίζουν το έργο των διασωστών στην Τουρκία

Οι συνθήκες στα γκρεμισμένα κτίρια όπου γίνονται οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες, ωστόσο, δεν είναι αυτό το μόνο εμπόδιο. Πλέον, οι ομάδες διάσωσης είναι αντιμέτωπες και με ένοπλες ομάδες, που συγκρούονται μεταξύ τους πριν προχωρήσουν σε πλιάτσικο στις «χτυπημένες» περιοχές.



Μάλιστα, συγκεκριμένες ομάδες, όπως από τη Γερμανία και την Αυστρία, έχουν ήδη σταματήσει τις εργασίες λόγω του φόβου για την ασφάλεια των ανδρών και των γυναικών που επιχειρούν στα ερείπια. Άλλωστε, και η ελληνική ομάδα αναμένεται να αποχωρήσει τις τελευταίες ώρες, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Κυριακής.

Η Γκιζέμ, διασώστρια από την νοτιοανατολική επαρχία της Σανλιούρφα, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως έχει δει αρκετούς ανθρώπους που επιδίδονται σε πλιάτσικο στην Αντιόχεια: «Δεν μπορούμε να επέμβουμε γιατί οι άνθρωποι αυτοί κρατούν μαχαίρια» τόνισε χαρακτηριστικά.

Από πλευράς του, εκπρόσωπος Τύπου του αυστριακού στρατού αναφέρθηκε σε συγκρούσεις μεταξύ ομάδων στην επαρχία Χατάι, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες μέλη της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας να αναζητήσουν καταφύγιο με άλλες διεθνείς οργανώσεις.

«Υπάρχει αυξανόμενη επιθετικότητα ανάμεσα σε ομάδες στην Τουρκία» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αντισυνταγματάρχης Pierre Kugelweis.

Έπειτα, σύμφωνα με την Guardian, η αυστριακή ομάδα ξεκίνησε εκ νέου να επιχειρεί όταν ο τουρκικός στρατός έσπευσε να τους παράσχει προστασία. Επίσης, το γερμανικό τμήμα της ομάδας έρευνας και διάσωσης ISAR και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Ανακούφισης της Γερμανίας σταμάτησαν επίσης τις εργασίες τους, λόγω ανησυχιών ασφάλειας.

Ο Stefan Heine, εκπρόσωπος της ομάδας Isar, δήλωσε: «Υπάρχουν όλο και περισσότερες αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών ομάδων ενώ μάς μεταφέρονται και πληροφορίες για πυροβολισμούς».

Ο Steven Bayer, επίσης από την Isar, τόνισε πως η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη καθώς περνάει και καιρός, και τα τρόφιμα και το νερό γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση ασφαλείας» επισήμανε.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε, επίσης, πως οι γερμανικές ομάδες διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου τις προσπάθειές τους όταν οι τουρκικές Αρχές κρίνουν πως η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν το Σάββατο ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 48 συλλήψεις για πλιάτσικο ενώ κατασχέθηκαν όπλα, χρήματα, κοσμήματα και πιστωτικές κάρτες.

Σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι φαινόμενα πλιάτσικου δεν θα γίνουν ανεκτά: «Έχει ανακοινωθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης (σ.σ. την Τρίτη). Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και εμπρός, οι άνθρωποι που επιδίδονται σε πλιάτσικο ή προχωρούν σε απαγωγές θα πρέπει να ξέρουν ότι το βαρύ χέρι του κράτους θα βρίσκεται στις πλάτες τους».

Όπως ανακοινώθηκε, οι ύποπτοι για πλιάτσικο θα μπορούν πλέον να κρατούνται για επτά ημέρες αντί για τέσσερις.

Ο 26χρονος Μεχμέτ Μποκ, που αναζητά έναν συνάδελφό του σε κτίριο που κατέρρευσε στην Αντιόχεια είπε στο Reuters: «Σπάνε παράθυρα και φράκτες καταστημάτων και αυτοκίνητα».

Με τη σειρά της, η Αϊλίν Μπακασακάλ, κάτοικος της Χατάϊ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Φυλάμε τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας. Κάνουν πλιάτσικο στα σπίτια μας. Δεν έχει μείνει τίποτα δυστυχώς. Είμαστε κατεστραμμένοι και είμαστε αναστατωμένοι. Έχουμε περάσει αυτόν τον εφιάλτη. Οι Αρχές πρέπει να προστατεύσουν τα σπίτια μας».

