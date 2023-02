Νέος σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Τουρκία και μετασεισμός 5,8 Ρίχτερ 10 λεπτά αργότερα

Αδιανόητα δύσκολες στιγμές βιώνει σήμερα η Τουρκία, καθώς την ώρα που τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έγινε τα ξημερώματα, σημειώθηκε νέα δόνηση αντίστοιχου μεγέθους.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, έγιναν δύο σεισμοί σε 10 λεπτά.

Ο πρώτος είχε μέγεθος 7,5 Ρίχτερ και επίκεντρο 7 χλμ νότια νοτιοανατολικά του Ελμπιστάν και 67χλμ. βορειοανατολικά της πόλης Καχραμανμαράς, ενώ ο δεύτερος ήταν μετασεισμός μεγέθους 5,8 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 16 χλμ δυτικά νοτιοδυτικά του Ελμπιστάν.

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 6, 2023