Συγκλονιστικά βίντεο από τον σεισμό στην Τουρκία - Πολυκατοικίες κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι

Στον μετασεισμό που σημειώθηκε στην τουρκική επαρχία Σανλιούρφα κατέρρευσαν νέα κτήρια. Στα πλάνα των βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται δυο πολυκατοικίες να καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι.

Σύμφωνα με τους προσωρινούς απολογισμούς των δύο χωρών οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία ανέρχονται σε 521.

Κάθε ώρα που περνάει εντείνονται οι φόβοι ότι τα θύματα θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς μόνο στην πόλη Γκαζιαντέπ έχουν καταρρεύσει 560 κτήρια αναφέρει ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχουν εκτιμήσεις για εκατομμύρια αστέγους, καθώς έχουν πληγεί 10 πυκνοκατοικημένες πόλεις.

Σεισμολόγοι εκτιμούν ότι η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα ίσως είναι χειρότερη και από το σεισμό του 1999.

Πηγή: skai.gr

In #Sanliurfa the moment a building collapsed recorded by mobile phone hours after 7.8 #earthquake hits Turkey. #deprem pic.twitter.com/YDc8DH9lbn