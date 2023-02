Πλησιάζουν τους 200 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία - Είχε διάρκεια 1 λεπτό (vids)!

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τουρκικών αρχών ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει ανέβει στους 76 στις περιοχές Καχραμανμαράς, Γκαζιαντέπ, Σανλιούρφα, Ντιγιάρμπακιρ, Άδανα, Αντιγιαμάν και Μαλάτια ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει ανέλθει στους 440 στις ίδιες περιοχές.

Όπως ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί 42 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι της τάξης των 6,6 Ρίχτερ.

Δεδομένου ότι οι ζημιές στα κτήρια είναι μεγάλες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά τον ισχυρό σεισμό, θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε τζαμιά.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.



Ο σημερινός σεισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από αυτόν της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k