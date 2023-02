Κατέρρευσαν κτίρια από τον πολύ ισχυρό σεισμό στην Τουρκία! (vids)

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία τα ξημερώματα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις γειτονικές χώρες. Ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γκαζιαντεπ κοντά στα σύνορα με τη Συρία και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και σε γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος.

Ακολούθησαν ισχυροί μετασεισμοί, ενώ στις πρώτες εικόνες φαίνεται ότι έχουν καταρρέυσει κτίρια και υπάρχουν φόβοι για θύματα.

Videos emerging of damages from an Earthquake that hit Southern Turkey couple of hours ago. #هزة_أرضية #earthquake pic.twitter.com/UMMBUeYHEu — Ron Do (@RonDonotabot) February 6, 2023

BREAKING: First footage is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#Turkey #Earthquake

pic.twitter.com/5nJL41NFhO — Global News Network (@GlobalNews77) February 6, 2023