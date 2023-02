Οργή - ξανά - στις ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν εν ψυχρώ και σκότωσαν ΑμΕΑ (vid)

Υποστηρίζουν ότι μαχαίρωσε!

Ο Ντάνιελ Λόου, ένας 36χρονος πατέρας δύο παιδιών, πυροβολήθηκε στο Χάντινγκτον Παρκ. Οι αστυνομικοί εθεάθησαν να ρίχνουν τουλάχιστον οκτώ πυροβολισμούς εναντίον του, σύμφωνα με αναφορές. Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ο κ. Lowe είχε μόλις μαχαιρώσει κάποιον χωρίς να προκληθεί και προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία.

Σοκαριστικό υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο τον δείχνει να απομακρύνεται από την αστυνομία στο πεζοδρόμιο. Το βίντεο τον δείχνει να στέκεται μπροστά σε δύο αστυνομικούς δίπλα στο αναπηρικό του αμαξίδιο, από το οποίο είχε πηδήξει.

Το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι οι τοπικοί αστυνομικοί, που ανταποκρίθηκαν σε κλήση για μαχαίρωμα, βρήκαν «ένα ενήλικο θύμα, το οποίο έδωσε την περιγραφή ενός άνδρα μαύρου ενήλικου υπόπτου σε αναπηρικό καροτσάκι και την τελευταία φορά που τον είδαν να κινείται».

Αφού βρήκαν τον κ. Lowe, «επιχείρησαν να συλλάβουν τον ύποπτο [και] ο ύποπτος ανέσυρε ένα χασαπομάχαιρο 12 ιντσών και τους απείλησε επιχειρώντας να μαχαιρώσει τους αστυνομικούς».

Το τμήμα του σερίφη πρόσθεσε: «Ο ύποπτος δέχθηκε τουλάχιστον δύο φορές ηλεκτροσόκ από τους αστυνομικούς του Huntington Park, αλλά ήταν αναποτελεσματική. Ο ύποπτος επιχείρησε να μαχαιρώσει τους αστυνομικούς, οπότε και σημειώθηκαν πυροβολισμοί».

«Ο ύποπτος χτυπήθηκε από πυροβολισμούς στο άνω μέρος του κορμού. Του παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες από τους τραυματιοφορείς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ένα χασαπομάχαιρο βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος».

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, δήλωσε ο υπαστυνόμος Hugo Reynaga από το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

My cousin got this a few days ago. The gun shots happen a few seconds after he stop recording. I’m not sure what the backstory is. #huntingtonpark #hppd #policeshooting #wheelchair #LASD pic.twitter.com/TXaY61a0in