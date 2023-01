Πάμελα Άντερσον: «Πέτυχα τον Τζακ Νίκολσον να κάνει τρίο και βοήθησα να... ολοκληρώσει»

Λίγο μετά την αποκάλυψη για τον Σταλόνε και όσα όλα της έταζε για να γίνει το κορίτσι του, ένας ακόμη Χολιγουντιανός σταρ φαίνεται πως την έβλεπε ερωτικά.

Σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety, η Άντερσον αποκάλυψε ότι, την περίοδο που βρισκόταν στη βίλα του ιδιοκτήτη του Playboy, Χιου Χέφνερ, είχε δει κατά λάθος τον Τζακ Νίκολσον, ενώ έκανε τρίο!

«Τον είδα με δύο πανέμορφες γυναίκες να φιλιούνται στον τοίχο» ανέφερε αρχικά στην περιγραφή της, για να αποκαλύψει στη συνέχεια κάτι ακόμη.

Το sex symbol των 90's ενεπλάκη, τρόπον τινά, στην ερωτική πράξη ανάμεσα στον ηθοποιό και τις δύο γυναίκες και «βοήθησε» τον Νίκολσον να «φτάσει στο τέλος», όπως είπε.

Αναλυτικότερα, η Πάμελα Άντερσον περιέγραψε το σκηνικό ως εξής:

«Γελούσαν και φιλιόντουσαν, “γλιστρώντας” ο ένας πάνω στον άλλον. Είχα μπει για να χρησιμοποιήσω τον καθρέφτη και έσκυψα στα γόνατα, ώστε να φτιάξω το κραγιόν μου και να μη με δουν. Προσπάθησα να μην κοιτάξω, αλλά δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Έπιασα το βλέμμα του και νομίζω ότι τον βοήθησα να φτάσει… στο τέλος, καθώς έκανε έναν αστείο ήχο. Με κοίταξε, χαμογέλασε και μου είπε: "Σε ευχαριστώ, χρυσό μου"».



Πηγή: protothema.gr

Pamela Anderson once encountered Jack Nicholson having a threesome in the bathroom. “I walked by to use the mirror...caught his eye in the reflection. I guess that got him to the finish line, because he made a funny noise, smiled and said, ‘Thanks, dear.’” https://t.co/XNwokyCvkQ pic.twitter.com/q2TX4MLLSk