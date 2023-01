Μοντέλο τρώει επική σαβούρα στην πασαρέλα και τα social τα βάζουν με τον οίκο Valentino (vid)

Η ανοιξιάτικη επίδειξη μόδας του Valentino είχε τα απρόοπτά της! Η 58χρονη Kristen McMenamy, έπεσε στην πασαρέλα του Valentino κατά τη διάρκεια της επίδειξης στο Παρίσι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Το βίντεο με το μοντέλο να πέφτει στο έδαφος έχει κάνει τον γύρο των social media και έχει γίνει viral. O οίκος μόδας κατακεραυνώθηκε καθώς πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν πως τα τακούνια που έδωσαν στην McMenamy δεν εφάρμοζαν σωστά.

Σε δήλωσή του προς την New York Post, ο οίκος Valentino έδωσε τη δική του απάντηση για το ατυχές συμβάν πάνω στην πασαρέλα: «Η εταιρεία δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση: "Το Maison Valentino νοιάζεται για την ασφάλεια των ταλαντούχων ανδρών και γυναικών που προσλαμβάνονται για να περπατήσουν στην πασαρέλα. Τα μοντέλα είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν με τα παπούτσια και τους προσφέρθηκαν εναλλακτικές επιλογές παπουτσιών για να διασφαλιστεί η άνεσή τους για το σόου».

Στο βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές, εμφανίζεται η McMenamy να πέφτει καθώς περπατούσε στην πασαρέλα.

Μετά την πτώση της, θεατές έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Η McMenamy συνέχισε ξυπόλητη.

Αντιδράσεις στο Twitter

Αρκετοί στο Twitter «τα έβαλαν» με τον Valentino μετά το γεγονός.

«Δεν καταλαβαίνω πώς κυριολεκτικά ο Valentino βάζει ακόμα τα μοντέλα να περπατούν με παπούτσια που είναι πολύ μικρά», αναρωτήθηκε ένας στο Twitter.

«Πιθανότατα έτρεμε. Είναι ντροπιαστικό να τα κάνεις μαντάρα όχι μόνο στη δουλειά αλλά ειδικά μπροστά σε τόσο κόσμο που σε παρακολουθεί από τόσο κοντά» πρόσθεσε ένας άλλος.

Κάποιος άλλος σχολίασε: «Δεν ξέρω: "Είναι η εφαρμογή του φορέματος. Όταν είναι πολύ στενό δεν μπορούν να περπατήσουν με τακούνια πόσο μάλλον με το φόρεμα».

Άλλοι υποστήριξαν ότι έφταιγε ο τρόπος που περπατούσε το μοντέλο και όχι οι γόβες.

«Φταίνε τα πόδια της και όχι τα τακούνια αυτή τη φορά», έγραψε κάποιος

«Χωρίς παρεξήγηση, αλλά ούτε και χωρίς τα παπούτσια δεν μπορούσε να περπατήσει ίσια», σχολίασε ένας άλλος.

«Δεν ήταν τα παπούτσια. Τα πόδια της δείχνουν προς τη λάθος κατεύθυνση», έγραψε κάποιος.

Η McMenamy διακωμωδεί τον εαυτό της

Το μοντέλο από την πλευρά του έκανε πλάκα με τον εαυτό του στο Instagram, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από τα παρασκήνια της προετοιμασίας της για το σόου.

«Πριν από την πτώση», έγραψε στη λεζάντα του στιγμιότυπου. Οι followers την λάτρεψαν για τον αυτοσαρκασμό της και την επαίνεσαν στα σχόλια που διακωμώδησε το... ατύχημά της.

Σε άλλη της ανάρτηση ευχαρίστησε τον οίκο μόδας αλλά παραδέχτηκε πώς τα... θαλάσσωσε!

Η νέα συλλογή του Valentino εμπνεύστηκε από την παγκόσμια σκηνή των κλαμπ. Ο δημιουργικός διευθυντής Pierpaolo Piccioli δήλωσε στη βρετανική Vogue για τις ιδέες πίσω από τη νέα σειρά.

«Είναι η ιδέα του κλαμπ ως ένα μέρος όπου οι φαντασιώσεις μπορούν να γίνουν πραγματικότητα- όπου οι άνθρωποι όχι μόνο επιτρέπεται να είναι αυτοί που θέλουν να είναι, αλλά όπου οι φαντασιώσεις τους μπορούν να τους μεταμορφώσουν σε όποιον θέλουν να είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σύγχρονο», δήλωσε ο Piccioli.

Πηγή: protothema.gr



it’s like every season valentino have an issue with their heels? pic.twitter.com/xtdw84YT3x — michealla✨ (@PRADAXBBY) January 25, 2023