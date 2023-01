Νέο μακελειό στην Καλιφόρνια - Επτά νεκροί από πυρά ενόπλου κοντά στο Σαν Φρανσίσκο (vid)

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ανέφερε μέσω Twitter ο σερίφης της κομητείας Σαν Ματέο, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.

«Ο ύποπτος συνελήφθη. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό αυτή την ώρα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη στην ανάρτησή του

Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 67χρονος κάτοικος της κοινότητας, συνελήφθη περίπου δύο ώρες μετά τους πυροβολισμούς. Βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στον χώρο στάθμευσης αστυνομικού τμήματος στη Χαφ Μουν Μπέι. Ο δράστης της επίθεσης αναγνωρίστηκε ως Zhao Chunli.

Το όπλο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό βρέθηκε επίσης μέσα στο αυτοκίνητό του.

Αρχικά οι αρχές ανέφεραν πως οι νεκροί ήταν 4 και 3 οι σοβαρά τραυματίες. Λίγο αργότερα αμερικανικά μέσα ανέφεραν πως οι νεκροί είναι 6 με τους 4 εξ αυτών να ειναι Κινέζοι εργάτες σε φάρμα.

Τα κίνητρα των πυροβολισμών είναι ακόμα άγνωστα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι του σερίφη σε δήλωση.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν σε τοποθεσία όπου διαπράχθηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο με «πολλά θύματα», ήταν η αρχική ανακοίνωση του σερίφη της περιοχής.

Νωρίτερα σε μια άλλη πολιτεία των ΗΠΑ και συγκεριμένα στην Αϊόβα δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι ένας τρίτος τραυματίστηκε βαριά από πυρά μέσα σε μη κυβερνητική οργάνωση που βοηθά νέους στη Ντε Μόιν.

Ανταποκρινόμενες σε κλήση στην άμεση δράση, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης που έφρασαν στη ΜΚΟ «Starts Right Here», που συνεργάζεται με το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, βοηθά νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή διατρέχουν κίνδυνο, βρήκαν τρεις ανθρώπους τραυματισμένους από σφαίρες, οι δύο από τους οποίους βρίσκονταν «σε πολύ σοβαρή κατάσταση».

«Αυτοί οι δύο άνθρωποι, δυο μαθητές, είναι νεκροί (...). Το τρίτο πρόσωπο, που εργάζεται στην οργάνωση, βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισε στον Τύπο ο Πολ Πάριζεκ, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Ντε Μόιν.

Βασιζόμενη στις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, η αστυνομία σταμάτησε αυτοκίνητο και έθεσε υπό κράτηση «τρεις δυνητικούς υπόπτους».

Οι θάνατοι ακολουθούν το μακελειό το Σάββατο το βράδυ στην Καλιφόρνια με 11 νεκρούς σε επίθεση εβδομηντάρη ασιατικής καταγωγής εναντίον αίθουσας χορού, εν μέσω εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος.

🚨 #BREAKING : The Suspect arrested in Half Moon Bay shooting massacre. Is 67 year old Zhao Chunli. Authorities say six people have been killed and four of them were Chinese farmworkers at a mountain Mushroom Farm pic.twitter.com/xe8Ftlf9E9

I was here at the parking lot of the San Mateo County Sheriffs Office substation when they arrested the shooting suspect Zhao Chunli. Deputies say the suspected gun used was in the SUV with him. #HalfMoonBayshooting pic.twitter.com/tuK1Wsl6GG