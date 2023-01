Κύπριος Tik Toker έβαλε σκοπό της ζωής του να βρει και να αγκαλιάσει τον Μασκ και τα κατάφερε! 

Ο Φειδίας Παναγιώτου, καθημερινά αναρτούσε στον προσωπικό του λογαριασμό βίντεο από τις περιπέτειές του, αναζητώντας εναγωνίως το μεγιστάνα του Τwitter και της Tesla.

H προσπάθειά του ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο και ο πεισματάρης Κύπριος έχει τραβήξει έκτοτε συνολικά περίπου 70 βίντεο, αναζητώντας τον σε ολόκληρη την Αμερική.

Τελικά, ο Φειδίας κατάφερε να εντοπίσει τον Έλον Μασκ και μάλιστα έκανε το όνειρό του πραγματικότητα την Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναρτήσει κάποιο βίντεο μαζί του, όμως μοιράστηκε με το κοινό του μία φωτογραφία, μέχρι να το ετοιμάσει. Το κοινό τους στιγμιότυπο έχει ξεπεράσει τα 130.000 likes.

Πηγή: newsbomb.gr

We are definitely living in a simulation @elonmusk ! Happy National Hugging Day everyone pic.twitter.com/uVzxTwHrDJ