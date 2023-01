ΗΠΑ: Εννέα άνθρωποι νεκροί από την επίθεση ενόπλου σε νυχτερινό κέντρο του Λος Άντζελες

Σημειώνεται πως το αιματηρό περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου και στόχος του ενόπλου ήταν ένα νυχτερινό κέντρο στο Μοντερέι Παρκ στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν οι Los Angeles Times στόχος του ενόπλου ήταν ένα νυχτερινό κέντρο στη λεωφόρο Garvey.

Ιδιοκτήτης εστιατορίου στην περιοχή περιέγραψε στους Los Angeles Times πως τρεις άνθρωποι που αναζήτησαν καταφύγιο στο εστιατόριό του είπαν ότι στην περιοχή βρίσκεται ένας άνδρας που φέρει πολυβόλο.

Ο Σέουνγκ Γουόν Τσόι είπε στην εφημερίδα πως πιστεύει ότι οι πυροβολισμοι έπεσαν σε κλαμπ.

Πηγή: newsit.gr

#BreakingNews Police say at least 9 people have been killed and multiple others wounded in a #shooting in Monterey Park of #LosAngeles. The incident took place near the site of an earlier Chinese New Year celebration. #montereypark pic.twitter.com/7YbN3HABFE