Σουηδία: «Βαθιά ασεβής πράξη» το κάψιμο του Κορανίου δήλωσε ο Ουλφ Κρίστερσον

«Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της δημοκρατίας. Αλλά αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και σωστό», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας στο Twitter χθες Σάββατο (21.1.2023) το βράδυ για το κάψιμο του Κορανίου από τον ακροδεξιό ηγέτη Παλουντάν.

«Το να καίει κανείς βιβλία που είναι ιερά για πολλούς είναι μια βαθιά ασεβής πράξη. Θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου προς όλους τους μουσουλμάνους που προσεβλήθησαν από τα όσα συνέβησαν στη Στοκχόλμη», πρόσθεσε ο Ουλφ Κρίστερσον.

Κατά τη διάρκεια διαδήλωσης μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, ο ακροδεξιός Σουηδός Ράσμους Παλουντάν έκαψε αντίτυπο του Κορανιού, μια πράξη που είχε στόχο να καταγγείλει τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με την Άγκυρα για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το Σύνταγμα της Σουηδίας και ο σεβασμός προς τις ελευθερίες του συνέρχεσθαι και της έκφρασης οδήγησαν την αστυνομία να εγκρίνει την κινητοποίηση του επικεφαλής του κόμματος Stram Kurs (Σκληρή γραμμή).

Το γεγονός εξόργισε την Τουρκία, η οποία, αφού κάλεσε τον Σουηδό πρεσβευτή, ακύρωσε την επίσκεψη του Σουηδού υπουργού Άμυνας Πολ Γιόνσον, την ώρα που πολλές άλλες μουσουλμανικές χώρες εξέφρασαν επίσης την αγανάκτησή τους.

Το Μαρόκο εξέφρασε σήμερα την έκπληξή του που οι σουηδικές αρχές επέτρεψαν αυτή την «απαράδεκτη» και «επονείδιστη» πράξη, «η οποία έγινε μπροστά στις δυνάμεις της τάξης».

Η Ινδονησία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την ενέργεια, όπως και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας.

«Η ελευθερία της έκφρασης πρέπει να ασκείται με υπεύθυνο τρόπο», σχολίασε η Τζακάρτα.

Στην Τουρκία πολλές δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ μπροστά από το προξενείο της Σουηδίας στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν. Έκαψαν μια σουηδική σημαία και κάλεσαν την Άγκυρα να διακόψει κάθε διπλωματική σχέση με τη Στοκχόλμη. Άλλοι διαδήλωσαν κοντά στη σουηδική πρεσβεία στην Άγκυρα.

Το Σάββατο ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ καταδίκασε μια «επονείδιστη ισλαμοφοβική πρόκληση» και υπογράμμισε ότι το γεγονός ότι η διαδήλωση έλαβε την άδεια των αρχών δεν σημαίνει ότι τη στηρίζει η κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

#Turkey . " #Hate #crime " that "passes itself under the name of freedom",commented Turkish Foreign Minister Mevlut #Cavusoglu . #Sweden . Far-right protesters burned #Muslims ' holy book, the #Koran , in front of the #TurkishEmbassy in #Stockholm pic.twitter.com/xZ3B4vmwYr

Huge demonstration in Stockholm today in solidarity with #PKK & against Erdogan. With Sweden's #NATO request, Erdogan saw his chance to blackmail #İsveç. But in Sweden, people are showing how to respond to this blatant attempt. pic.twitter.com/kxrIMi8Z9Q