Πυροβολισμοί στο Λος Άντζελες - Αναφορές για θύματα

Η επίθεση σημειώθηκε στο Μοντερέι Παρκ κοντά σε χώρο όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι για τον εορτασμό της κινεζικής πρωτοχρονιάς.

Μια μάρτυρας δήλωσε πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικές και πυροσβεστικές μονάδες να κατακλύζουν μια περιοχή στη λεωφόρο Garvey και να περιθάλπουν θύματα.

Τραυματίες μεταφέρθηκαν σε πολλά νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Δεν ήταν σαφές αν ο ύποπτος έχει συλληφθεί.

Για την ώρα η εικόνα είναι πως τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν δεχτεί πυρά.

Πηγή: ethnos.gr

🎥 Shooting at a Chinese New Year event in Monterey Park in Los Angeles left 10 dead and 9 injured. pic.twitter.com/z0HdwzTHom

🚨 #BREAKING - MASS SHOOTING leaves 10+ DEAD at Lunar New Year Festival in Monterey Park. For licensing or media inquiries please contact: [email protected] pic.twitter.com/YANjWw3FoZ