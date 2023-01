Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ δύο μέρες πριν τον θάνατό της - Πήγε στις Χρυσές Σφαίρες και παραπατούσε (vids)

Δύο νωρίτερα, την περασμένη Τρίτη (10.01.2023), η 54χρονη έδωσε το «παρών» στις Χρυσές Σφαίρες, όπου ο ηθοποιός Όστιν Μπάτλερ βραβεύτηκε για τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία «Έλβις».

Στην τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες, η Λίσα Μαρί Πρίσλεϊ (Lisa Marie Presley) πήγε μαζί με την μητέρα της Πρίσιλα Πρέσλεϊ. Η παρουσία της 54χρονης κόρης του βασιλιά του ροκ εν ρολ χαρακτηρίστηκε από πολλά διεθνή ΜΜΕ «ασταθής», καθώς εμφανίστηκε να παραπατά.

Σε ένα από τα βίντεο, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η Λίσα Μαρί (Lisa Marie Presley) να μιλά σε έναν δημοσιογράφο για την ταινία που αφορά την ζωή του πατέρα της και να ζητά από τον 80χρονο μάνατζερ, Τζέρι Σέλινγκ, που την συνοδεύει να του κρατήσει το χέρι. Παρά την ξαφνική αδιαθεσία που είναι εμφανής στο βίντεο, η 54χρονη προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη.

Σε ένα άλλο βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα η New York Post, φαίνεται να περπατά στο πλευρό του ηθοποιού Όστιν Μπάτλερ με την αστάθειά της να είναι εμφανής. Χρήστες του TikTok όπου αναρτήθηκε πρώτα το βίντεο αυτό σχολίαζαν το βράδυ της Τρίτης «τι συμβαίνει με την Λίζα Μαρί;», «είναι καλά η Λίζα Μαρί;».

Ποια ήταν η Λίζα Μαρί

Γεννημένη στο Μέμφις του Τενεσί την 1η Φεβρουαρίου 1968, ακριβώς εννέα μήνες μετά τον γάμο του Έλβις Πρίσλεϊ και της Πρισίλα, η Λίζα Μαρί μετακόμισε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 4 ετών με τη μητέρα της, μετά το διαζύγιο των γονιών της το 1973.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ πέθανε τον Αύγουστο του 1977, κάνοντας την 9χρονη Λίζα Μαρί συνκληρονόμο της περιουσίας του μαζί με τον παππού Βέρνον Πρίσλεϋ και την προγιαγιά Μίνι Μέι Χουντ Πρίσλεϋ. Μετά το θάνατό τους το 1979 και το 1980, έγινε η μοναδική κληρονόμος και κληρονόμησε επίσης την κατοικία του πατέρα της, τη Graceland.

«Πάντα με ξυπνούσε τα μεσάνυχτα για να τραγουδήσουμε», είχε δηλώσει η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ στο Good Morning America το 2009 για τον πατέρα της, Έλβις Πρίσλεϊ. «Ήταν ένας πολύ συναρπαστικός μπαμπάς».

Είχε παντρευτεί τον Μάικλ Τζάκσον το 1994, τον οποίο είχε γνωρίσει από όταν ήταν 7 ετών, όσο ο «βασιλιάς της ποπ» ήταν μέλος των Jackson Five. Ο γάμος τους κράτησε δύο χρόνια και ήταν ο δεύτερος γάμος της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.

Είχε επίσης ερωτική σχέση με τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ ενώ είχε παντρευτεί κρυφά και τον Τζόνι Ραμόν, τον κιθαρίστα του συγκροτήματος Ramones.

Είχε 4 παιδιά, ενώ είχε χάσει τον γιο της Μπέντζαμιν, όταν αυτός αυτοκτόνησε το 2020, λίγο πριν τα 28α γενέθλιά του.

