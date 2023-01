Τρομερή Κέιτ Γουίνσλετ: Νεαρή δημοσιογράφος είχε τρακ στην πρώτη της συνέντευξη κι αυτή την ενθάρρυνε (vid)

Viral έχουν γίνει τα ενθαρρυντικά λόγια της Κέιτ Γουίνσλετ σε νεαρή δημοσιογράφο, η οποία κλήθηκε να πάρει την πρώτη της συνέντευξη.

Στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Avatar: The Way of Water», η δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε απέναντι στη Μάρθα – έχει γίνει γνωστό μόνο το μικρό της όνομα – ανήλικης δημοσιογράφου του γερμανικού δικτύου ZDF.

«Είναι η πρώτη φορά που το κάνεις;» τη ρώτησε η Χολιγουντιανή σταρ. Όταν η μικρή απάντησε θετικά, η Γουίνσλετ τη διαβεβαίωσε πως όλα τα πάνε καταπληκτικά.



«Εντάξει, λοιπόν, μάντεψε. Όταν κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα είναι η πιο καταπληκτική συνέντευξη όλων των εποχών. Και ξέρεις γιατί; Γιατί το αποφασίσαμε. Και το αποφασίσαμε μόλις τώρα, εσύ και εγώ, ότι αυτή θα είναι φανταστική συνέντευξη» της είπε, γέρνοντας προς το μέρος της.

Η δημοσιογράφος συμφώνησε διστακτικά και η ηθοποιός συνέχισε: «Μπορείς να με ρωτήσεις οτιδήποτε θες, δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Όλα θα είναι καταπληκτικά. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, Το έχεις, εντάξει, ας το κάνουμε!».

Στη συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική και στην αγάπη της για τη μαγειρική. Στο τέλος, οι δυο τους τράβηξαν και μια selfie.

Το βίντεο από τη συνομιλία τους δημοσιεύτηκε στο Twitter και έχει περισσότερα από 92.000 views, ενώ στο Instagram έχει λάβει περισσότερα από 17.000 like.



Πηγή: lifo.gr